Jake Paul décrit le moment «  hilarant  » que Floyd Mayweather a essayé de le frapper

«C’était la principale chose qui les préoccupait. Ils se disaient: ‘Donnez-nous le f ***** g hat! Donnez le chapeau!’ Et je me suis dit ‘Nooooooo!’ Et puis finalement ils ont eu le chapeau.

« Il vient juste en courant sur moi, et il jette des coups de poing sur le garde de sécurité, et je suis littéralement comme, ‘Oh, wow, c’est fou’. »

«Ce qui est drôle à ce sujet, c’est qu’aucun des coups de poing ne s’est même approché de moi, et il a en fait frappé son propre garde de sécurité sur le côté de la tête. Mais, oui, [it was an] moment absurde, hilarant. «