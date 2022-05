Le gadget Xiaomi qui sera indispensable en été : il dispose d’une batterie d’une autonomie de 18 heures et coûte moins de 20 €

in

Xiaomi met en vente en Chine le Mijia Desktop Fan, un ventilateur portable très fonctionnel et économique qui deviendra à coup sûr l’accessoire star de l’été.

Autre gadget plus de Xiaomi, un autre en plus de votre famille d’appareils électroménagers Mijiaqui accueille désormais ce qui sera l’accessoire incontournable de l’été transformé en un ventilateur de bureau portable que vous pouvez placer presque n’importe où pour se rafraîchir lors des chaudes nuits d’été.

Il s’appelle Ventilateur de bureau Mijiasans beaucoup de secrets, et est déjà disponible pour les réservations en Chine au prix de 109 yuans, ce qui semble très juste pour ses capacités, sont environ 15 eurosmême si son lancement officiel aura lieu le 21 mai prochain et à partir de là, il aura un prix de vente conseillé de 129 yuans, plus ou moins 18 euros.

Comme nous l’ont dit les collègues de Xiaomiui, nous parlons d’un appareil basique et très fonctionnel, avec Le design minimaliste le plus classique de Xiaomi finition blanc mat, bien qu’offrant une touche orange plus distinctive sur le contrôleur d’allumage et de puissance, quelque chose qui lui va sans aucun doute très bien.

Le nouveau Mijia Desktop n’oublie rien même si son prix est inférieur à 20 euros, avec une batterie de 4 000 mAh, une recharge via USB-C et une conception détachable pour un nettoyage et un entretien faciles.

En ce qui concerne ses capacités et spécifications, il convient de noter que le ventilateur peut être utilisé en mode ordinateur de bureau et ordinateur portableparce qu’il a un Batterie 4 000 mAh qui lui permet de fonctionner jusqu’à 18 heures n’importe où et sans avoir besoin d’une connexion au réseau électrique.

Évidemment, c’est si nous l’utilisons avec la puissance minimale, car son autonomie se réduira au fur et à mesure que l’on augmente la vitesse de fonctionnement parmi ses quatre modes de puissance.

Ventilateur de bureau Mijia, galerie de photos

Il pèse 670 grammes et sa base ne mesure que 88 millimètres de diamètrevous pouvez donc le placer presque n’importe où sans le déranger, il ne se démarque pas et sa tête peut se déplacer jusqu’à 90 degrés pour vous permettre de rafraîchir une plus grande gamme d’espace.

Et pour compléter, deux détails de conception très sympas qui n’accompagnent généralement pas ces ventilateurs portables de base, et c’est que Xiaomi n’a pas oublié de nettoyer avec un grille avant amovible pour un entretien facileen ajoutant un Connecteur USB de type C pour le charger qui nous permettra de lui donner de l’énergie à partir d’un smartphone ou d’un powerbank d’une manière très simple.

