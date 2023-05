5 séries à regarder sur Prime Video si vous avez aimé "Bridgerton" sur netflix

Nord Piano 5 73 - Piano de scène numérique

La dernière édition de notre série primée Piano est équipée de deux moteurs de piano, de deux synthés d'échantillons et de deux fois plus de mémoire que la génération précédente.Grâce à la combinaison d'un clavier Triple Sensor de qualité supérieure et de notre technologie exclusive Virtual Hammer Action, le Nord Piano 5 portable offre une expérience de jeu exceptionnelle.