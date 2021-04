Andrew Lincoln confirme le retour de Rick Grimes dans The Walking Dead

Les morts qui marchent Il prendra fin dans sa saison 11 après plus d’une décennie à la télévision, avec ses hauts et ses bas, mais en conservant l’essence qui a réussi à captiver des millions de téléspectateurs. L’une des grandes inconnues que l’histoire a eues dans les livraisons récentes est la localisation de Rick Grimes., dont il existe quelques théories. Pour dissiper les doutes, qui en a parlé était Andrew Lincoln, l’acteur qui joue le personnage. Regardez quand il revient!

Il y a quelques années, l’acteur lui-même a annoncé au San Diego Comic-Con qu’il quittait la production. Alors que de nombreuses rumeurs sont apparues depuis le début, il a lui-même dit que la décision est passée par sa famille, qui vit au Royaume-Uni, alors qu’il a passé près de 10 ans aux États-Unis à tourner. « Cela a été l’expérience la plus extraordinaire, la plus incroyable et la plus belle de ma carrière »commenta-t-il.

Malgré l’annonce de son départ de la série, Beaucoup espèrent qu’au cours de la dernière saison, il sera révélé où se trouve Rick Grimes, car dans le cinquième épisode de la neuvième saison, un hélicoptère l’a éloigné d’Alexandrie., après avoir fait sauter un pont pour arrêter les marcheurs, qui le laisse gravement blessé mais vivant. Les fans se demandent constamment ce qui s’est passé et pensent qu’ils auront des réponses dans la fiction.

L’interprète de Meule, Andrew Lincoln, parlé aux médias SFX pour sa trilogie cinématographique et confirmé quand il revient au personnage: «Nous sommes très enthousiastes car à la moindre occasion de le faire, nous commencerons la production. On parle que ce sera au printemps. (Mars-juillet 2022). J’ai hâte de remettre mes bottes de cow-boy. « .

Puis il a été consulté par la série: « Au début, il ne me manquait pas beaucoup parce que c’était une belle fin à mon histoire à la télévision. ». Aussi a expliqué qu’il ne savait pas s’il reviendrait au programme, car il n’est pas encore prêt à revenir, bien qu’il ait déclaré: « Je pourrais dire que j’ai manqué Rick, c’est un personnage merveilleux et j’adore être Rick ».