Les gens sont stupéfaits de voir à quel âge Patrick Stewart avait la trentaine

L’acteur anglais Sir Patrick Stewart OBE, probablement mieux connu pour son rôle de capitaine Jean-Luc Picard dans le célèbre Star Trek franchise et le professeur Charles Francis Xavier au X Men série de films, est un nom familier depuis un certain temps déjà.

Cependant, à la suite d’un clip récemment téléchargé et rare de l’acteur en tant que jeune homme, Internet a été totalement choqué par l’apparence de Patrick Stewart dans la trentaine, avant qu’il ne devienne synonyme du look rasé de près et chauve que nous le connaître et l’aimer pour ces jours.