Anthony Mackie réagit à la nouvelle de Captain America 4

Ce fut une journée passionnante pour les fans de merveille et pour tous ceux qui ont travaillé sur Le faucon et le soldat de l’hiver, mais personne ne passe une meilleure journée que Anthony Mackie.

Le dernier épisode de la série Disney + enfin vu Sam Wilson se convertir en Capitaine Amérique. Peu de temps après la sortie de « One World, One People », Marvel Studios a annoncé que Captain America 4 est maintenant en préparation avec Falcon et le scénariste principal de The Winter Soldier, Malcolm Spellman, qui a signé pour écrire le scénario avec Dalan Musson.

Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Chris Evans pourrait revenir comme Steve Rogers, mais il est prudent de supposer que Mackie assumera le rôle de Cap dans le MCU dans un avenir prévisible. En fait, Mackie s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour célébrer son personnage en devenant le nouveau Captain America.

«Quel vendredi cela a été… merci à tous ceux qui ont regardé The Falcon et The Winter Soldier! #SamWilsonIsCaptainAmerica #FalconAndWinterSoldierFinale », a écrit Mackie.

Félicitations au nouveau Captain America de l’univers cinématographique Marvel, Anthony Mackie.

Les six épisodes de The Falcon et The Winter Soldier sont maintenant diffusés sur Disney +.