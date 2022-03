Est-ce que Netflix renouvellera Vikings : Valhalla pour une deuxième saison ?

in

La première saison de la série s’est terminée et les fans veulent continuer à voir ces personnages dans un nouveau lot d’épisodes. Que dit Netflix ?

©IMDBVikings : Walhalla

Vikings : Walhalla est une série d’origine canado-irlandaise qui a été créée en Netflix. L’intrigue se déroule plus de 100 ans après les derniers événements dépeints dans le drame historique de Chaîne historique et nous plonge dans la fin de l’ère viking au milieu d’un conflit entre les terres britanniques et leurs envahisseurs scandinaves. L’émission a été très bien accueillie par le public qui demande une deuxième série d’épisodes.

La série compte huit épisodes qui sont sortis le 25 février et ont captivé les abonnés du Streaming Giant. Les nouveaux personnages ont réussi à entrer pleinement dans les foyers des téléspectateurs et ont ainsi fasciné une grande partie des abonnés du service, ce qui leur donnera sûrement des raisons de célébrer avec une probable deuxième saison.

Vikings : Valhalla a séduit le public

qu’en a-t-il dit Jeb Stewartle showrunner ? « Nous sommes déjà en préparation pour la saison 3. Il y a bien en dessous du barrage qui est passionnant et gros. Quand je le présentais, j’essayais de le gérer comme une chose sur plusieurs saisons, car de cette façon, je peux développer ces personnages dans des histoires sur une période de plus en plus longue. ». Trois saisons ? Oui parce que Netflix commandé un premier 24 épisodes.

Concernant l’intrigue, elle est intéressante car lorsqu’Olaf et Kåre s’associent pour envahir le Kattegat et que le contrôle du trône d’Angleterre est remis en cause, une tournure inattendue des événements laisse la voie libre à une deuxième saison de ces Vikings que tant de fans ont su comment moissonner tout au long de huit tranches qui ont fasciné de la même manière que son prédécesseur.

le casting de Vikings : Walhalla Il est composé de Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes, Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Lauren Berlin, Asbjørn Krogh, David Oakes, Julian Seager, Pollyanna McIntosh, John Kavanagh et Pääru Oja. Le deuxième lot d’épisodes de cette émission passionnante devrait arriver sur le géant du streaming plus tard cette année ou début 2023. Patience !

