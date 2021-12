Andrew Garfield s’est déclaré fan d’un pays d’Amérique latine et c’est la preuve

Que ce soit pour une longue ou une courte période, passer par Marvel est une marque qui reste sur tout acteur et Andrew Garfield en est la grande preuve. Entre 2012 et 2014, cet artiste a joué L’incroyable Spider-Man 1 et 2 se faisant passer pour Tobey Maguire et, depuis lors, sa carrière est à la hausse. Mais, cette année, l’acteur a de nouveau beaucoup retenu l’attention car il était la cible de rumeurs de retour au MCU.

Avec la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le troisième film de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, tout indiquait que Andrew Garfield il retournerait à son poste de wall-crawler. Et, à cause de cela, l’interprète est devenue l’une des plus persécutées par les paparazzi. C’est que, les fans et les médias cherchaient toujours que je fasse un faux pas pour pouvoir le confirmer dans le film. Mais, entre-temps, ils ont trouvé un fanatisme de l’artiste.

C’est parce que, lors d’une promenade, vous avez pris Andrew Garfield dans lequel il promenait son chien, il a été vu portant une veste qui le déclare fan d’un pays d’Amérique latine. En toute normalité et sous la pluie, l’acteur se promène avec une veste argentine de la marque Nike et qui, bien entendu, lui va parfaitement. Cet instantané a été diffusé par l’utilisateur de Twitter @MarvelDato et a fait sensation parmi tous les fans de ce pays.

« Andrew Garfield marchant avec une veste argentine», ont-ils écrit pour accompagner la carte postale. Et, visiblement, les fans étaient ravis, mais n’ont pas hésité à lui demander de quelle équipe il était : Boca ou River ? Ceci, faisant référence aux deux clubs de football les plus célèbres du pays et qui sont de grands rivaux l’un de l’autre. Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de réponse de l’acteur.

Cependant, il convient de noter que la photo n’est pas actuelle. Ce sont d’ailleurs les fans qui l’ont découvert puisque le chien qui accompagnait l’acteur était celui qu’il partageait avec Emma Stone, sa compagne pendant quatre ans. C’est en 2015 que les deux ont décidé de mettre fin à leur relation et, depuis, ils n’ont plus été revus ensemble, malgré le fait qu’ils ont mis fin à leur amour en bons termes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂