Bee Gees: le groupe disco aura un nouveau documentaire biographique

L’ensemble légendaire de Les Bee Gees ils rejoindront le grand groupe de musiciens qui ont leur propre documentaire ces derniers temps. De nouveaux rapports affirment que Jean Carneysera en charge de la réalisation d’un film documentaire sur le groupe disco, avec Jean Logan responsable de l’écriture du scénario. Rien d’autre n’est actuellement connu sur le chemin que prendra cette production, mais compte tenu du travail des Bee Gees en musique, il s’est probablement concentré sur leur croissance dans le genre disco après avoir fait partie de la bande originale du film »Saturday Fever de la Noche », sorti en 1977, qui comprenait leur succès musical »Stayin’ Alive », ayant diverses sources à partir desquelles raconter des histoires jamais vues auparavant par les fans du groupe disco.

Les Bee Gees sont les frères bien connus Barry GibbRobin Gibb et maurice gibb, qui décident de se regrouper en 1958, voyant l’essor de leur carrière durant les années 70 et 80. Après la mort de Maurice Gibb, le groupe s’est séparé en 2003. Actuellement, Barry Gibb, le seul membre survivant du trio original, sera le producteur exécutif du documentaire.

Le groupe a également fait l’objet d’un documentaire sur HBO et HBO Max en 2020, » The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart », qui a été publié avec un grand succès et des critiques positives de la part des critiques.

Le film sera produit par GK Films, Amblin Entertainment et SISTER. GK Films a déjà produit le biopic 2016 de Freddie Mercury »Bohemian Rhapsody », et le film sera distribué par Paramount Pictures.

Le biopic à venir est l’un des nombreux films sur la vie et la carrière des musiciens actuellement en préparation. Cet été, un film sur le chanteur Elvis Presley, avec Austin Butler et réalisé par Baz Luhrmann, sortira, et Paramount Pictures travaille également sur un film sur le chanteur Bob Marley, avec Kingsley Ben-Adir et réalisé par Reinaldo Marcus Green. .

Il n’y a pas d’autres informations sur le film documentaire Bee Gees, mais il devrait être publié par Paramount Pictures et sera probablement disponible sur leur plateforme Paramount +.