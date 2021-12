Emily à Paris : c’est la vraie relation de Lily Collins et Lucas Bravo en dehors de la série Netflix

in

Emilie à Paris C’est une de ces séries qui ajoute de la saveur à peu dans sa présentation, mais que, une fois le premier épisode commencé, il est impossible de lâcher prise. Sorti en octobre 2020 avec une saison de huit épisodes, c’était l’un des grands paris de Netflix. L’histoire, avec Lily Collinssuit la vie d’une responsable marketing nommée Emily Cooper qui arrive à Paris pour commencer un nouveau chemin dans une entreprise appelée Savoir.

Et maintenant, après presque un an sans nouvelles, Emilie à Paris est de retour chez le géant du streaming. C’est le 22 décembre que la plateforme a ajouté la deuxième saison de cette série à son catalogue et, encore une fois, c’est devenu un grand succès. A cette occasion, le personnage de Lily Collins Vous devez faire face à une grande croissance professionnelle, mais personnellement, vous devez faire face aux mauvaises décisions que vous avez prises.

A la fin de la première édition Emily va dire au revoir à Gabriel, qui est joué par Lucas Bravo, et tous les deux finissent par avoir des relations malgré le fait qu’il soit l’ex-petit ami de Camille, un grand ami à elle. A tel point que, maintenant, malgré le fait qu’elle l’aime, elle doit faire face à la culpabilité et au fait de savoir que, si elle ne veut pas blesser sa confidente, elle ne peut pas être avec lui alors elle décide de se concentrer sur son travail et rien d’autre.

Cependant, la relation ratée entre Emily et Gabriel a donné beaucoup à dire. C’est parce que leur amour impossible a traversé l’écran à cause de la chimie que les acteurs transmettent. Lucas Bravo Oui Lily Collins Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de cette série Netflix et ont formé un lien très particulier au point que de nombreux fans souhaitent les voir ensemble en dehors du petit écran.

Mais, au-delà de cela dans Emilie à Paris ils sont l’un des couples les plus acclamés, dans la vraie vie, ce ne sont que des amis. Plus d’une fois, les deux ont avoué être de bons collègues et avoir une excellente relation, mais en même temps, ils ont confirmé qu’en dehors du travail, chacun avait une vie amoureuse individuelle.. Collins est récemment marié au réalisateur Charlie McDowell, tandis que Bravo est en couple, mais son nom n’est pas connu.

