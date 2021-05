Une erreur de navigation envoie l’hélicoptère Ingenuity de la NASA dans une course sauvage et déroutante sur Mars

Diamant de sel aux épices grillées

ORIGINE Au cœur des montagnes de l’Himalaya, ces diamants de sel sont taillés dans les mines de Khewra, région du Cachemire pakistanais.Ces diamants de sel proviennent des dépôts souterrains qui se sont formés au cours des millénaires par assèchement des lacs et des mers intérieures. 100 % en cristal de roche naturel, ces diamants sont très riches en oligo-éléments et leur structure cristalline très pure les rend excellents pour la santé . COMPOSITION Diamants de sel, sésame, coriandre, ail, cumin. CONSEILS D'UTILISATION Parfume délicieusement vos plats crus ou cuits : en morceaux, dans un court-bouillon , un plat mijoté ou une soupe . Pour saler des grillades de viande ou de poisson. Le diamant de sel aux herbes sauvages est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits. Goûtez Pomme d'Ambre !