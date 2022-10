Eiza González dément les rumeurs selon lesquelles elle rejoindrait Marvel

in

MERVEILLE

Après avoir été critiquée par les fans de la franchise de super-héros, l’artiste mexicaine a démenti son rôle dans Daredevil : Born Again. Découvrez ce qu’il a expliqué sur la série!

© GettyEiza González nie son incorporation dans le MCU.

La Univers cinématographique Marvel Il réalise le rêve de milliers de fans : voir le retour de personnages qui semblaient avoir connu leur fin à l’écran. Ainsi, Tobey Maguire et Andrew Garfield sont revenus à Spider-Man : Pas de retour à la maisonPatrick Stewart à Doctor Strange dans le multivers de la folie et finalement il a été annoncé que Casse-cou aura son redémarrage de la main de Disney+. Mais… Qu’en est-il de ce casting ?

La société de Kevin Feige a anticipé le camée du personnage emblématique dans elle hulk annoncer Daredevil : né de nouveau. Après cox charlie avait une petite part Matt Murdock Dans le dernier film de Tom Holland dans la franchise, les fans fidèles attendent avec impatience un retour majeur du super-héros. Et si ces interventions à l’écran pourraient donner un aperçu de ce que sera sa nouvelle série dans 2024il reste encore des connexions à confirmer.

On sait que le casting de cette production sera dirigé par Charlie Cox, mais aussi par Vincent D’Onofrioqui se mettra une fois de plus dans la peau de Pivot central. Mais les rumeurs sur le casting qui allait s’installer impliquaient une star latine chargée de mettre fin aux spéculations avec une déclaration énergique sur ses réseaux sociaux vérifiés. On parle de Eiza Gonzálezl’artiste mexicain qui triomphe à Hollywood.

Sur son profil Twitter officiel, l’actrice a commenté : « J’ai l’impression que je devrais abandonner ça parce que je ne comprends pas à quel point c’est haineux et deux j’ai l’impression que cela économise de l’énergie aux gens.”. À quoi cela se réfère-t-il? Elle-même a affirmé : «Non, je n’ai pas été choisi comme Elektra dans Daredevil. J’ai déjà un contrat d’exclusivité de série en cours pour 3 Body Problem. De rien”. De cette façon, il a démenti la rumeur qui avait commencé avant le San Diego Comic-Con 2022 au sujet de son incorporation au studio.

Enfin, Eiza González a insisté : «J’apprécierais si je pouvais vivre sans messages négatifs et malveillants sur le vol d’un rôle que je ne connais même pas”. Après avoir précisé qu’elle n’avait pas été choisie pour Né de nouveau sur Disney+, il a conclu : «J’espère pouvoir jouer un super-héros cool à un moment donné de ma carrière, ce sera très amusant et je serai très honoré d’être considéré. En attendant, je vais regarder Daredevil et envoyer tout l’amour à ce casting”.

