Chadwick Boseman aurait voulu qu’il soit remplacé dans Black Panther selon son frère

Menu Support pour bougie chauffe-plat POV ovale - Black Aluminium

Les bougeoirs ovales POV de Menu sont de nouvelles variantes des bougeoirs muraux de forme ronde ou hexagonale, très populaires jusqu'à présent. Selon le nom, chacun peut attacher le luminaire à son avis la plus belle forme dans sa maison. Qu'elle soit ronde, hexagonale ou de forme ovale, la décoration murale lumineuse illumine chaque pièce d'une manière agréable et sobre. - Les porte-bougies ovales POV sont conçus par Note Design Studio et sont disponibles en acier et laiton noir laqués époxy. En plus du porte-bougie, le POV ovale est également disponible comme bougeoir. Vous pouvez trouver les différentes variantes des porte-bougies muraux dans la collection. - Simple et élégant - Accessoire intemporel pour de nombreux espaces de vie - Peut être combiné avec les autres produits de la même collection