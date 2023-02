Comment ‘Law & Order: SVU’ a rendu hommage à Richard Belzer dans le dernier épisode

Richard Belzer a reçu un dernier envoi de ses anciens partenaires sur « Law & Order: SVU » à la fin du dernier épisode, « King of the Moon ».

L’épisode du 23 février, qui a été réalisé par la star de « SVU » Mariska Hargitay, s’est terminé par une carte indiquant « À la mémoire de Richard Belzer » dans la police emblématique de l’émission.

L’hommage est venu quatre jours après la mort du comédien et acteur à 78 ans. Belzer a joué le détective John Munch dans 326 épisodes de la série, faisant sa dernière apparition en 2016. Belzer a également joué le même personnage dans la série « Homicide : La vie dans la rue ». de 1993-99.

L’hommage subtil à Belzer a suivi ses anciens camarades de casting se souvenant de son héritage sur les réseaux sociaux après sa mort.

« Au revoir mon cher, cher ami. Tu vas me manquer, ta lumière unique et ta vision singulière de ce monde étrange », a écrit Hargitay sur Instagram.

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui, et je ne le ferai plus jamais », a écrit l’ancienne star de « SVU » Christopher Meloni sur Instagram.

Hargitay a également évoqué AUJOURD’HUI le 23 février sa collaboration avec Belzer pendant près de 17 ans.

Richard Belzer et Mariska Hargitay dans « Law & Order : Special Victims Unit ». Photo d’Alay

« Il faisait partie de la famille et m’a beaucoup appris sur la prise de risques, la créativité et la confiance », a-t-elle déclaré. « Et il a apporté tellement de joie sur le plateau. »

« C’était un tel privilège de le connaître », a-t-elle ajouté.