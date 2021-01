Ils partagent les premières images de «  Army of the Dead  » de Zack Snyder

Les premières images du prochain film de zombies réalisé par Zack Snyder, ‘Armée des morts’, qui atteindra la plate-forme Netflix.

Accompagnant les nouvelles images, Snyder Il a commenté: «C’est un film de braquage de zombies, donc il a des genres bien mélangés. Vous pouvez vous attendre à une folie zombie à 100%. Mais ils auront aussi le fantastique voyage de ces merveilleux personnages ».

« Cela surprendra les gens qu’il y ait une telle chaleur et une telle émotion avec ces grands personnages », a-t-il ajouté. Snyder à propos de sa nouvelle cassette.

Snyder, a également partagé des nouvelles sur la prochaine série animée prequel, ‘Armée des morts: Vegas perdu’, qui aura Dave Bautista, Tig Notaro et d’autres membres de la distribution principale, « Je me suis plongé profondément dans où et pourquoi le fléau des zombies commence. »

Qu’il suffise de dire que cela vient de la zone 51 … c’est dans la scène d’ouverture du film … et puis l’ensemble du casting est dans la série animée, à côté de Christian Slater comme le méchant. Nous avons vraiment approfondi la question de savoir d’où vient le fléau des zombies. «

Sans doute, ‘Armée des morts’ ressemble à un film d’action amusant avec une tournure différente, et il frappera la plate-forme Netflix au bout du 2021.