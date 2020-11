Amber dit que Matt l’a récemment confrontée sur Facebook avec un message «  méchant  » après un comportement estival «  effrayant  »

La dernière fois Marié à première vue les fans ont vu Amber Bowles et Matt Gwynne ensemble lors du « Où sont-ils maintenant? » spécial avant qu’ils ne prennent d’assaut séparément. Alors qu’Amber dit que c’est la dernière fois que les ex ont officiellement parlé, elle est tombée un peu sur Matt cet été. Et, il y a environ un mois, il lui a envoyé un message sur Facebook.

Amber Bowles de «Marié à première vue» | YouTube, à vie

Amber dit que Matt lui a envoyé un message sur Facebook « il y a environ un mois »

Amber et Matt ne sont pas amis sur Facebook, mais l’ancien basketteur a envoyé un message à son ex.

«Il a essayé de m’envoyer un message quelque chose de vraiment méchant, et honnêtement, je ne me souviens même pas de ce qu’il disait», a déclaré Amber sur le Spectacle Domenick Nati le 12 novembre. «Mais c’était quelque chose comme – c’était drôle. C’était vraiment comique. Mais c’était vraiment méchant.

Amber a dit, en gros, le message de Matt était quelque chose comme: «Arrête de parler de moi. Tout le monde est au-dessus de la série, alors vous devriez vous en remettre.

L’enseignante dit qu’elle n’a pas répondu.

«Je me suis dit: ‘Pourquoi recevrais-je un message de Matthew Gwynne?’ Ensuite, je l’ai regardé et je me suis dit: « Bien sûr, ce serait ça. » Alors je n’ai même pas répondu », dit-elle. «Je l’ai juste laissé rouler. C’était marrant. »

Amber dit que Matt est sorti avec une femme dans son immeuble et une femme dans l’immeuble de son petit ami pour « continuer » [her] nerfs’

Dans son entretien avec Nati, Amber a déclaré qu’elle «ne pouvait pas échapper» à son ex cet été.

«Il sortait avec quelqu’un qui a vécu dans mon même immeuble tout l’été», dit-elle. «Mais ensuite, ils se sont séparés. Je ne sais pas. Mais ensuite, il sortait aussi avec quelqu’un dans l’immeuble de mon petit ami en même temps.

«Alors il sort avec deux femmes? a demandé l’animateur de radio.

«Eh bien, il l’était,» répondit Amber. «Mais je pense qu’ils ont rompu avec lui. Et c’était probablement plus de deux. Ce n’étaient que les deux que je connaissais. Parce que c’était comme à chaque fois que je serais dans la piscine de mon appartement, je le voyais. Et chaque fois que j’allais à la piscine de l’appartement de mon copain, je le voyais. C’est comme si je ne pouvais pas lui échapper pendant tout un été. C’était horrible. C’était hilarant, pour être honnête. Comme, bien sûr, il trouverait les deux femmes de Charlotte qui vivent dans mon appartement et l’appartement de mon petit ami.

Amber dit, au départ, qu’elle a trouvé le choix de son ex chez les femmes «effrayant», étant donné qu’elles vivaient toutes les deux si près d’elle et de son petit ami.

«J’ai l’impression qu’il fait tout avec dépit», dit-elle. «C’est toujours juste pour m’énerver. C’est toujours par dépit. Donc, si quoi que ce soit, ce serait par dépit.

Bien qu’elle ne pense pas que le comportement de Matt était « harceleur », Amber dit qu’elle sent que son ex essayait définitivement de se mettre sous sa peau.

«Il sait où je vis», dit-elle. «Il sait exactement où je vis. Alors il savait ce qu’il faisait.