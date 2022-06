La parodie des garçons de Pepsi

Amazon Prime Vidéo

Le quatrième épisode de la série Amazon Prime Video est venu avec un moment étrange vécu par le personnage de Jessie T. Usher, A-Train. On vous dit d’où ça vient.

©IMDBIl reste 4 épisodes pour terminer la saison.

Fini toutes les blagues qui Les garçons fait avec Zack Snyder et son combat pour avoir la possibilité d’ouvrir sa cour de Ligue des Justiciersqui pourrait enfin être vu à travers hbo max. Le quatrième épisode est sorti le Amazon Prime Vidéo cette semaine et il est venu avec un moment très particulier, qui a comporté Un trainle personnage incarné dès le premier opus par Jessie T Usher.

Le membre de Les sept il a des problèmes personnels avec le reste de ses collègues et sait qu’il doit être plus présent au sein de ce groupe important. En fait, son frère était l’un de ceux qui lui ont dit qu’il devait élever la voix pour les Afro-descendants qui ont été massacrés ou discriminés en raison de la montée du racisme dans le monde. Bien qu’il ait d’abord dit qu’il ne se considérait pas comme une « voix » pour sa communauté et qu’il ressemblait plutôt à Michael Jordan qu’a Malcolm XIl a fini par changer d’avis.

Depuis Voughtl’entreprise qui dirige tout ce qui touche au monde des super-héros en Les garçonsa décidé de faire une publicité très ancrée dans le mouvement de la Les vies des noirs comptent. La nouvelle boisson énergisante Un train était présenté dans une étrange publicité : alors que Un train Il semblait filmer une sorte de campagne, une mobilisation d’afro-américains a retenu son attention et juste au moment où la police s’apprêtait à réprimer les manifestants, un mouvement rapide par lequel il apportait à boire à un officier a tout arrêté.

Aussi absurde que soit cette idée présentée dans Les garçons, la réalité est qu’il est inspiré à 100% d’événements réels. Non pas parce qu’une répression a été arrêtée avec une boisson énergisante, mais parce que Pepsi a fait une publicité très contestée de caractéristiques similaires en 2017. À cette époque, il était Kendall Jenner celui qui a mis fin à l’affrontement entre le peuple et la police simplement en tendant une boisson gazeuse à l’un des agents des forces de l’ordre. Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps aux réseaux sociaux pour punir la campagne d’être simpliste et réductionniste, au point que Pepsi Il a dû retirer la vidéo de ses réseaux.

L’avenir de +A-Train dans The Boys

le caractère de Huissier est l’un des plus controversés de la série, après un deuxième volet dans lequel il était au bord du gouffre lorsqu’on a découvert qu’il avait des problèmes cardiaques et qu’il ne pourrait plus courir s’il voulait rester en vie, sa position dans la troisième saison Il l’a comme inconnue pour les adeptes de Les garçons. Bien qu’il soit debout sur le trottoir devant Patriequi ne cesse de se moquer de sa condition physique, n’a pas hésité à lui faire part des projets de starlight et supersonique (repose en paix) pour gagner une partie de la confiance du chef de Les sept. Cependant, connaissant le caractère de Antoine Starr. il est clair que cela n’influencera pas beaucoup son opinion sur Un train. Selon vous, de quel côté cela finira-t-il ?

