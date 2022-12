Amazon présente Prime Air et lance un service de livraison de drones en Californie et au Texas

29 décembre 2022 18:08:21 IST

Amazon a officiellement commencé à livrer les commandes par drone sous son nouvel Amazon Prime Air. Les livraisons de drones d’Amazon opèrent désormais dans deux villes, Lockeford dans l’État de Californie et College Station au Texas, et ne livreront qu’un petit nombre de colis juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

Le géant de la vente au détail a finalement reçu l’approbation de la Federal Aviation Administration des États-Unis d’Amérique pour utiliser des drones pour les livraisons de colis, plus tôt en août de cette année. La charge utile maximale pour les livraisons utilisant Prime Air est de 5 livres ou 2,25 kilogrammes, soit environ 85 % de toutes les expéditions d’Amazon.

Les résidents des deux villes ont désormais la possibilité de s’inscrire au service. Une fois qu’ils le feront, Amazon confirmera ensuite si l’entreprise peut livrer en toute sécurité à l’adresse du client. Une fois qu’un client passe une commande, le client obtient un délai de livraison estimé et des informations de suivi.

« Le drone volera jusqu’au lieu de livraison désigné, descendra dans l’arrière-cour du client et planera à une hauteur sûre », a déclaré Amazon. « Il libérera ensuite le colis en toute sécurité et remontera en altitude. »

En utilisant Prime Air, Amazon prévoit de livrer les envois en moins de 60 minutes après réception d’une commande.

« Nous voulons emmener nos drones dans les airs en toute sécurité », a déclaré Natalie Banke, une représentante d’Amazon Air dans un communiqué publié aux médias. « Nous commençons dans ces emplacements (Lockeford, Californie et College Station, Texas) et étendrons progressivement la livraison à d’autres clients au fil du temps. »

Le drone de livraison MK27-2 utilisé par Amazon a une forme hexagonale et six hélices pour réduire les émissions sonores à haute fréquence. À l’heure actuelle, l’objectif principal de l’entreprise est de voyager en toute sécurité. Alors qu’Amazon surveille actuellement les livraisons et a nommé des opérateurs humains pour garder une trace de chacun de ces drones, l’objectif est que les drones volent indépendamment tout en utilisant des algorithmes pour éviter les dangers tels que les fils électriques et les cheminées, tout comme une voiture électrique volante avec l’autonomie le ferait.

