Mer des voleurs | Le destin du grand conte Morningstar | Guide des coffres et clés d’automne de Kraken

Dans la section précédente du guide, nous avons couvert Comment trouver la lanterne enchantée. À partir de là, l’histoire se divise en deux îles possibles: Ancienne île fidèle ou la Chute de Kraken. Cette partie du guide décrit comment suivre les âmes des défunts lors de la Chute de Kraken.

Mer des voleurs | Le destin du grand conte Morningstar | Emplacement du coffre et des clés d’automne de Kraken

Avant que nous commencions, vous aurez besoin de la lanterne enchantée pour terminer cette partie du guide. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez trouver le lien vers cette partie du guide ci-dessous. Si vous avez été chargé d’aller sur l’île Old Faithful pour enquêter sur le sort des âmes de pirates perdues, vous pouvez également trouver le lien vers ce guide ci-dessous. Enfin, si vous souhaitez commencer à rechercher les journaux cachés, vous pouvez à nouveau utiliser le lien correct répertorié ci-dessous.

Si vous lisez encore, vous essayez de comprendre comment utiliser la lanterne enchantée pour continuer l’histoire ou vous voulez l’emplacement exact des clés et des coffres squelettes. Si vous voulez des conseils sans spoilers, continuez à lire Première étape – Première option en dessous de. Si vous cherchiez simplement les lieux et que cela ne vous dérange pas de gâcher l’histoire, passez à la première étape – option deux.

Première étape – Première option: Comment trouver les coffres et les clés

En enquêtant sur la chute de Kraken, vous constaterez que les âmes de ces pirates ne se sont pas éloignées pour éviter le passeur. Au lieu de cela, ils ont été pris en embuscade juste avant leur mort, et c’est à vous de suivre leurs dernières minutes et de découvrir ce qui leur est arrivé.

Sans être trop descriptif (pour éviter les spoilers), vous devrez trouver des coffres et des clés pour terminer cette histoire. Il y a trois âmes à localiser, et chacune a son propre coffre et sa propre clé. Donc, au total, vous chercherez six objets sur l’île.

Il est préférable de commencer votre enquête sur la plage nord. Allumez votre lanterne enchantée en marchant sur la plage et vous verrez de courts fragments de scènes similaires à ce que vous voyez ci-dessus. En suivant le flux des événements, vous verrez les résultats de cette embuscade et serez obligé de suivre les traces de toutes les personnes impliquées dans le raid.

La partie précédente de ce guide vous proposait des conseils à suivre pour découvrir la vérité. Les voici à nouveau, au cas où vous les auriez oubliés.

Faites attention aux mains. La direction dans laquelle ils pointent généralement la direction dans laquelle vous devez aller.

La direction dans laquelle ils pointent généralement la direction dans laquelle vous devez aller. Faites attention aux pieds. Suivez la direction que prennent les derniers pas de cette ligne.

Suivez la direction que prennent les derniers pas de cette ligne. La phrase suivre le courant vient à l’esprit. Vous devez principalement utiliser votre intuition pour déterminer où vous devez aller ensuite.

Vous devez principalement utiliser votre intuition pour déterminer où vous devez aller ensuite. Vous devez généralement effectuer une action pour trouver le Clés. Lorsque vous suivez le chemin des clés, à la fin, vous constaterez généralement qu’une action élaborée a eu lieu pour les masquer. Parfois, vous devrez vous tirer d’un canon ou trouver un levier. Se souvenir de suivre le courant.

Certains de ces chemins peuvent être difficiles à suivre ou à comprendre. Si vous avez du mal à les trouver (ou si vous êtes simplement impatient et que vous voulez en finir avec le Tall Tale), vous pouvez continuer à lire Première étape – Deuxième option pour voir les emplacements exacts des coffres et des clés.

Première étape – Deuxième option

Dinger – Poitrine

Si vous suivez le chemin de la mort de Dinger, vous arriverez finalement à une scène où les squelettes emprisonnent son âme dans un coffre. Ils se sont ensuite séparés, l’un avec le coffre squelette, l’autre avec la clé squelette. Celui qui emmène le coffre se dirige vers le nord, jusqu’au sommet de l’île. Il cache le coffre sous le squelette de Kraken sur la plage nord.

Dinger – Clé

Dinger’s Key est jeté dans un canon et tiré dans la mer! L’image ci-dessus montre l’emplacement du canon qui tire la clé, pas l’emplacement de la clé elle-même. Alignez le canon avec la même direction et le même angle que le squelette. Cela devrait vous atterrir assez près du même endroit. Si vous êtes un peu à l’écart, vous devriez toujours voir le reflet de la clé dans le sable sous l’eau.

Eli – Coffre

Eli est mort aux mains du capitaine squelette. Si vous faites attention à l’endroit où il est mort, vous remarquerez une carte au sol. Le X sur la carte indique l’emplacement du coffre sur l’île. Vous pouvez essayer de le localiser à partir de cette carte ou simplement utiliser la carte et l’image ci-dessus pour le trouver. Il est juste à l’est de la baie sur la moitié est de l’île. Utilisez la lanterne enchantée pour voir le squelette l’enterrer.

Eli – Clé

La clé d’Eli est jetée dans l’océan après avoir été tué. Vous pouvez suivre les traces du squelette jusqu’à un rebord rocheux et l’observer lancer la clé. L’image ci-dessus montre l’emplacement approximatif de l’endroit où se trouvait le squelette lorsqu’il lance la clé. Vous pouvez sauter du rebord sur lequel il a été jeté et repérer facilement le reflet sous l’eau.

Fontaine – Coffre

Le coffre de Fontaine est sans doute le plus facile à trouver. Lorsque vous poursuivrez ses derniers pas, vous arriverez finalement au point où les squelettes emprisonnent son âme dans la poitrine. Le coffre est transporté vers le nord. Vous pouvez trouver la scène où il est enterré à la base de l’arc, près de l’emplacement de la porte du coffre-fort de l’île.

Fontaine – Clé

La clé du coffre de Fontaine est cachée dans un piège en cage. Si vous suiviez les traces, vous vous retrouveriez à un levier. Basculez le levier près de la cage, et il la fera descendre, rendant la clé à portée de main. Cette cage et ce levier doivent se trouver dans une petite alcôve à la base de l’île, juste au sud de l’arche au-dessus.

Troisième étape: ouvrez les coffres et retournez voir le passeur

Une fois que vous avez les trois coffres et les trois clés, vous pouvez utiliser les clés pour ouvrir les coffres. Lorsque vous verrez quel était leur but et que vous révélerez le sort des âmes perdues, vous serez prêt à retourner auprès du passeur et à terminer le Tall Tale!

Malheureusement, cela signifie que vous devez mourir. DE NOUVEAU. Rencontre avec le passeur est une façon plus poétique de décrire le décès de quelqu’un, non?

Et après

C’est la fin du guide de ce grand conte! Si vous avez recherché vous-même l’emplacement des coffres et des clés, vous avez peut-être remarqué que cela prenait environ aussi longtemps que les autres grands contes, mais avec beaucoup moins de batailles et pas d’énigmes. Une fois que vous l’avez terminé, vous recevrez le Destin de la recommandation Morningstar! De là, vous avez un choix parmi plusieurs. Tu peux refais la quête, trouver les journaux cachés, ou passez au prochain Tall Tale: La revanche de l’étoile du matin!

