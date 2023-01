Outlander : Sam Heughan révèle quel est le pire de la saison 7

in

Starz

Sam Heughan a parlé du prochain épisode d’Outlander et a clairement indiqué ce qui le mettait mal à l’aise au milieu du tournage.

© StarzOutlander : Sam Heughan révèle le pire de la saison 7

La septième saison de Étranger C’est l’un des titres les plus attendus pour ce 2023, bien qu’ils n’aient pas encore annoncé à quel moment précis de l’année il sera disponible. Ce que l’on sait, c’est que deux endroits dans le monde et son protagoniste, sam heughana récemment clarifié ses inquiétudes et le pire qu’il ait eu dans son expérience pour les prochains épisodes.

Le sixième volet de l’émission montre Claire emprisonnée à Wilmington et pourrait être jugée pour le meurtre de Malva, la fille de Tom Christie, et en cas de condamnation, elle serait condamnée à la pendaison. De son côté, Jamie est sur le chemin du retour pour sauver sa femme, après s’être échappé du comité de sécurité de Richard Brown. La prémisse devra répondre à ce qui est arrivé à Malva et au sens de la réapparition du voyageur temporel Wendigo Donner pour le Fraser.

Après la diffusion de la saison 6, en avril 2022, il a été confirmé que le casting était revenu sur le plateau d’enregistrement pour commencer la production. Caitriona Balfe avait révélé qu’ils filmeraient pendant 13 mois, puisque ce nouvel opus comptera au total 16 épisodes, soit deux fois plus que dans la sixième partie. sam heughan Il a partagé son expérience de travail et a déclaré ce qu’il détestait le plus.

L’un des endroits où se déroule le tournage est l’Écosse, un endroit où les températures sont actuellement en dessous de zéro la nuit. À propos de ça, Heughan déclaré: « La pire chose à propos de la saison 7 est probablement le tournage de nuit en Écosse pendant l’hiver. Certains membres de notre équipe et de nos acteurs tournent en ce moment, faisant des quarts de nuit. Et il fait un froid glacial. Jusqu’à moins 12 degrés ! ».

Au-delà de cette circonstance de la nature, Sam Il a avoué qu’avoir été avec la production pendant si longtemps a réussi à les unir et ils entretiennent une excellente relation : « Nous sommes une famille et nous travaillons ensemble depuis huit ans. Et cela nous a rendus si proches. Je ne pense pas que vous puissiez faire ce genre de spectacle sans être très proches. ». tournage de Étranger a encore du chemin à parcourir pour présenter la sixième saison à la fin de cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?