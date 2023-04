La série NETFLIX COMEDY la plus regardée MAINTENANT qui vous fera passer un bon moment

in

Netflix

Cette série comique se moque de beaucoup de gens et vous fera sûrement passer un bon moment.

©IMDBLa série met en vedette Celeste Barber

Si vous en avez marre de voir toujours la même chose dans Netflixne vous inquiétez pas, car nous avons la solution parfaite avec la série comique la plus regardée en ce moment sur la plateforme de streamingqui vous fera rire comme peu d’autres.

Il vient d’être créé, il a une saison et c’est déjà un succès mondial. C’est une série australienne qui se moque de l’obsession de la culture bien-être ou la vie saine et la aptitude.

+ Quelle est la série comique la plus regardée actuellement sur Netflix ?

Il s’agit de Wellmaniadont le synopsis indique : « Lorsqu’une crise de santé l’oblige à repenser sa vie insouciante, une écrivaine gastronomique se lance dans un voyage de bien-être pour se rétablir… même si cela la tue.« .

+ Wellmania : distribution de la série comique à succès

Créé par Benjamin Law, Une vie saine au maximumtel qu’il a été traduit en espagnol, a été créé le 29 mars et est déjà classé parmi les plus visionnés. La série est basée sur un livre écrit par Brigid Delaney et sa distribution comprend des stars internationales.

Les vedettes de la série Céleste Barbier, JJ Fong, lachlan buchanan, Alexandre Hodge, miranda otto, Geneviève Mooy, John Carr, Rémy Hill, Léa Vandenberg, Virginie Laverdure et Anthony Phélanentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?