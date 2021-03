15 fois Tayce était la reine confessionnelle de la course de dragsters saison 2

La joue, le nerf, le fiel, l’audace et le cran!

Comme Course de dragsters Royaume-Uni la saison 2 commence à sashay ses petites jambes pour une autre année, il est temps que nous commencions à revenir sur les moments qui ont fait de cette saison l’une des meilleures Course de dragsters histoire.

L’une de ces raisons est la reine galloise, United Kingdoll, l’assassin lip-sync, l’amant de haricots sur les toasts et le finaliste de la saison 2, Tayce.

Dans la saison 2, il y a eu pas mal de prétendants au titre de Confessional Queen. L’ombre confessionnelle phénoménale d’A’Whora et de Tia Kofi était vraiment digne d’un badge RuPeter … mais c’est une histoire pour un autre jour. Aujourd’hui, il est temps d’apprécier l’excellence de Confessionnal Tayce et tous les nouveaux slogans dont nous avons maintenant la chance.

Alors, sans plus tarder, voici les moments confessionnels les plus mémorables, les plus emblématiques et les plus hilarants de Tayce dans Drag Race UK saison 2.

LIRE LA SUITE: Les meilleurs mèmes de la saison 2 de Drag Race UK



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

BRB, définissant ceci comme mon signal d’alarme.



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Et le thème du prochain Met Gala est: Scourers.



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

J’adorerais en donner beaucoup besoin de contexte pour cela, mais honnêtement, c’est tellement plus drôle sans.



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

« VOUS OBTENEZ DANS LES THAMES! »



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

RAMENER! MA! EQUIPE DE RAVITAILLEMENT!



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Pas Butlins!



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Le GAG ​​de la saison!



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Quand Tayce a oublié le nom de Phillip Schofield? Superbe!



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Thérapie? Coûteux. La sagesse de Tayce? Libérer.



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

C’est ce que Bimini entendait par «attitude mentale positive».



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Pouvez-vous même croire que les mots «minge d’âne» ont été prononcés sur la BBC?



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Ellie Diamond, hun britannique?



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Et enfin, un moment déterminant de Drag Race UK saison 2 qui restera à jamais gravée dans l’histoire des mèmes.



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

Maintenant, tout le monde dit: « TA-YCE! »



Drag Race UK: les meilleurs moments confessionnels de Tayce. Image: BBC Trois

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂