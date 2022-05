Alexander Skarsgård et Dane DeHaan joueront dans le thriller de survie The Tiger

Alexander Skarsgård et Dane DeHaan devraient faire la une Le tigre. Le film s’inspire de l’histoire vraie effrayante d’un tigre mangeur d’hommes dans la Russie des années 90. Le cinéaste ukrainien Myroslav Slaboshpytskyi, surtout connu pour son film de 2014 La tribuécrira et dirigera Le tigre, basé sur le livre de non-fiction de John Vaillant du même nom. Le film est en préparation depuis plus d’une décennie et avait autrefois Darren Aronofsky (Cygne noir, mère !) attaché en tant que réalisateur, avec Brad Pitt en tête. Aronofsky est toujours producteur du film.

Le synopsis officiel de Le tigre (via la date limite) se lit comme suit :

« Se déroulant dans l’Extrême-Orient enneigé de la Russie à la fin des années 90, le long métrage suit un groupe d’hommes – appelés l’équipe du tigre – qui travaillent pour protéger les tigres en voie de disparition contre les braconniers et les opérations d’exploitation forestière. L’histoire suit Vanzin (Skarsgård), le chef de l’équipe dont le sens du devoir est mis à l’épreuve lorsqu’il est accusé de traquer et d’exterminer un tigre qui a tué un braconnier en légitime défense. DeHaan incarnerait Kanchuga, un jeune scientifique de l’environnement et le plus récent membre de l’équipe.

Darren Aronofsky produit Le Tigre via ses Protozoa Pictures avec Plan B et Wild Bunch AG, et le film lancera les ventes au prochain Marché du Film de Cannes. Aronofsky a publié une déclaration disant,

« En tant que producteur, je voulais faire deux choses depuis un moment : l’une est de faire ce film, et l’autre est de travailler avec le brillant auteur qu’est Myroslav Slaboshpytskyi. Je suis vraiment excité d’être impliqué dans un projet cela me permettra de faire les deux, et j’ai hâte de présenter cette histoire au monde. »

Myroslav Slaboshpytskyi a fait ses débuts avec le film de 2014 La tribu, à propos d’un adolescent sourd attiré par le crime et la prostitution. Le film a été entièrement raconté en langue des signes ukrainienne et présenté en première au Festival de Cannes. Slaboshpytskyi fait maintenant son retour dans les longs métrages et ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de collaborer avec les vedettes hollywoodiennes Darren Aronofsky, Alexander Skarsgård et Dane DeHaan.

« Je suis tellement excité de faire ce film, et je suis submergé d’admiration envers l’équipe qui s’est ralliée derrière lui. J’ai travaillé sur l’histoire du Tigre pendant très longtemps, et la chance de le voir se réaliser est un rêve devenu réalité. Darren est un producteur au goût et au talent singuliers, et Alexander et Dane sont des stars uniques. Je ne peux pas imaginer un groupe de personnes meilleures ou plus brillantes en tant que collaborateurs.

Le tigre de John Vaillant est présenté comme une histoire vraie de vengeance et de survie







Alors que le synopsis de Le tigre ne donne pas grand-chose et donne l’impression d’être l’un des nombreux films génériques homme contre bête, il est en fait basé sur un sujet assez choquant et beaucoup plus profond. Dans ce qui serait considéré comme un spoiler, le tigre en question n’a pas tué le braconnier en légitime défense mais dans un acte de vengeance. Après le braconnier, Vladimir Markov a blessé le tigre et a volé sa proie, la bête affamée et blessée a suivi Markov jusqu’à sa cabane et a attendu deux jours avant de tuer Markov et de le manger.

Le tigre plongera également dans les conflits moraux auxquels sont confrontés les personnages de Skarsgård et DeHaan. Un chef d’escouade anti-braconnage et un défenseur de l’environnement chargés de chasser l’animal qu’ils protégeaient auparavant créeront un drame incroyable. Il n’y a actuellement aucun mot sur Les Tigres date de sortie, mais restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

Pour l’instant, vous pouvez découvrir Alexander Skarsgård dans la saga Viking Revenge, L’homme du nord. Réalisé par Robert Eggers, le film est désormais disponible en vidéo à la demande. Dane DeHaan peut actuellement être vu dans la véritable série policière de HBO Max L’escalier. DeHaan apparaîtra ensuite dans Christopher Nolan Oppenheimer.





