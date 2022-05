Quel est le pire épisode de Black Mirror

Netflix

Pouvez-vous choisir le pire épisode de Black Mirror ? C’est une tâche difficile à accomplir, c’est pourquoi chez Spoiler nous avons eu l’audace de faire ce choix.

©IMDBL’instant Waldo

Miroir noir est une série télévisée de science-fiction créée par charlie brookerdécrit comme un hybride entre La zone de crépuscule Oui Contes de l’inattenduqui intériorise les différents malaises causés dans la société d’aujourd’hui et se caractérise par des histoires dystopiques auto-concluantes centrées sur un véritable techno-paranoïa scrutant en même temps comment le progrès technologique affecte les êtres humains.

L’émission télévisée est l’un des grands succès d’audience en Netflix et on parle déjà beaucoup des vertus de ce show qui surprend à chacun de ses épisodes. Cependant, aujourd’hui, nous devons souligner laquelle des livraisons de Miroir noir est le pire de tous. Et nous avons un gagnant dans cette discussion. C’est l’épisode intitulé L’instant Waldo, qui ne parle pas seulement de technologie, mais fait aussi une place à la politique.

Un personnage qui aurait pu être autre chose

L’instant Waldo est le troisième épisode de la deuxième saison écrit par le créateur de la série, charlie brookeravec l’adresse de Bryan Higgins. Cette fois, nous rencontrons Jamie, un acteur de comédie raté qui a pour tâche de prêter sa voix à Waldo, un dessin animé d’un ours bleu amical qui fait des interviews inconfortables avec des politiciens et des personnalités pertinentes. Alors l’incroyable se produit !

Jack est le producteur en charge de Waldo et décide de présenter le personnage comme candidat aux élections législatives dans le but d’attirer l’attention du public. De manière inattendue, ce geste qui se voulait une plaisanterie prend des proportions inattendues contre les candidats des partis travailliste et conservateur. Une fois les élections passées, avec Waldo en deuxième position derrière le Parti conservateur et devant le Labour, Jack, désormais en charge de la voix du personnage, incite à la violence.

L’épisode est une satire indulgente sur la vie et le débat politique dans le monde d’aujourd’hui qui aurait bien pu être mieux orienté avec une victoire de Waldo aux élections. Miroir noir il offre le cadre idéal pour un vol plus élevé, et cette histoire en demandait sûrement une partie. Ce que nous demandons L’instant Waldo c’est plus Waldo, après tout, c’est ce que le spectacle créé par charlie brooker.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂