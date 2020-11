Alex Caruso a une étrange description de « The Last Dance » de MJ

Alex Caruso a trouvé un moyen de rester motivé tout au long des séries éliminatoires.

Alex Caruso n’était peut-être pas une superstar des Lakers de Los Angeles, même s’il était certainement quelqu’un qui offrait à l’équipe un peu d’énergie à chaque fois qu’il était sur le sol. Il a été l’un des meilleurs et des plus brillants joueurs de rôle des Lakers tout au long des séries éliminatoires et à l’avenir, il est certainement quelqu’un qu’ils voudront garder sur la liste, en particulier compte tenu de sa nouvelle expérience de championnat. Récemment, Caruso est apparu sur le podcast de JJ Redick intitulé « The Old Man And The Three ». Au cours de l’épisode, Caruso a parlé à Redick de sa dernière course au titre et de ce qui l’aidait exactement à rester motivé tout au long du processus. Comme il l’a expliqué, le meneur a regardé beaucoup de « The Last Dance » qui est le tristement célèbre documentaire de Michael Jordan. Dans les mots de Caruso, le documentaire ressemblait beaucoup à une drogue.

Par Caruso:

«C’est comme une drogue dont on ne se lasse pas… J’ai regardé le documentaire« The Last Dance »et à chaque fois, ils célèbrent un championnat. Vous voyez venir la bannière. Vous voyez les confettis monter. J’avais cette poussée d’adrénaline, j’avais ce sentiment et je me disais: « Mec, je dois ressentir ça ». … Avant le début de la finale, j’ai revu The Last Dance. Parce que je voulais avoir un peu de jus parce que je voulais avoir le rêve à nouveau dans ma tête. Même si nous [Lakers] les a soufflés [Heat] dans le match 6, jusqu’à ce que le chronomètre atteigne zéro, je n’avais vraiment pas ce sentiment.

De toute évidence, cette drogue dont parle Caruso a très bien fonctionné pour lui, car il a pu gagner la victoire aux côtés de ses coéquipiers des Lakers. Peut-être qu’il continuera à regarder « The Last Dance » pendant la saison prochaine.

Sam Greenwood / Getty Images