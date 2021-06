« Aucune preuve » Les ovnis sont des vaisseaux spatiaux extraterrestres, mais ils ne sont pas américains, selon le Pentagone

Un nouveau rapport des responsables du renseignement américain affirme qu’il n’y a aucune preuve que les objets volants non identifiés (OVNI) aperçus ces dernières années – même les objets qui semblaient effectuer des exploits aérodynamiques au-delà des capacités des avions humains – sont d’origine extraterrestre.

Mais les objets ne sont pas non plus des technologies de fabrication américaine, ont déclaré des responsables dans le rapport. Dans ce cas, quels sont ces ovnis ? C’est difficile à dire avec certitude, car bon nombre des explications les plus probables – les ballons météorologiques ou d’autres expériences aéroportées, par exemple – sont contredites par la vitesse ou la maniabilité inhabituelles des objets, selon le rapport.

Ces évaluations et d’autres d’observations inexpliquées ont été incluses dans un document tant attendu du Pentagone sur les ovnis qui n’a pas encore été publié, Le New York Times a rapporté 3 juin, citant des « hauts fonctionnaires de l’administration » qui ont été informés des conclusions du rapport.

Le rapport doit être présenté au Congrès d’ici le 25 juin, et la majeure partie sera ensuite mise à la disposition du public, a rapporté le Times. Cependant, le gouvernement garde des parties du rapport classifiées, bien que cette partie du document « ne contienne aucune preuve concluant que les phénomènes sont des engins spatiaux extraterrestres », selon le Times.

Dans le rapport, les responsables ont examiné plus de 120 incidents décrivant des ovnis, s’étalant sur deux décennies. Beaucoup de ces observations impliquaient du personnel de la marine américaine, a rapporté le Times. Une explication possible pour certains de ces ovnis – et une source d’inquiétude pour les responsables militaires et les agences de renseignement – est que les mystérieux engins sont des exemples de technologie hypersonique développée en Chine ou en Russie, a rapporté le Times.

Le 21 décembre 2020, la commission du renseignement du Sénat américain a donné au directeur du renseignement national et au secrétaire à la défense 180 jours pour produire un rapport sur les ovnis documentant les observations et proposant de nouvelles normes pour l’enregistrement et l’interprétation de tels incidents, Science en direct signalée précédemment .

Ces dernières années, les pilotes de l’US Navy ont capturé et partagé des images d’objets mystérieux apparemment voler à des vitesses hypersoniques sans moyen de propulsion visible. Ces images ont ravivé une fascination américaine de longue date pour les ovnis qui a été déclenchée en 1947 par des rumeurs d’une « soucoupe volante » repérée dans l’espace aérien américain et le lancement ultérieur du projet Blue Book d’enquête sur les ovnis de l’US Air Force, selon le Fondation des Archives nationales .

Plus récemment, le 14 mai, un cinéaste qui produit des documentaires sur les ovnis a partagé des images de un OVNI sphérique que « l’US Navy a photographié et filmé » alors qu’il survolait l’océan puis plongeait sous les vagues. Un porte-parole du Pentagone a confirmé que le personnel de la marine américaine avait capturé les images mais n’a fourni aucune autre information sur l’objet, Science en direct signalée précédemment .

