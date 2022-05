Quelle est la valeur nette de Ricky Gervais en 2022 ?

Ricky Gervais a une valeur nette de 140 millions de dollars (113 millions de livres sterling) selon Valeur nette des célébrités, dont la grande majorité provient de sa sitcom Le bureau, qui s’est avéré être un succès triomphal au Royaume-Uni et aux États-Unis et a été le catalyseur de sa carrière de comédien.

Cependant, Gervais a décroché de l’or avec des séries télévisées Derek qui a été diffusé à l’origine sur Channel 4 en 2012, puis sur Netflix en 2013. Il a décrit Derek comme la « chose la plus sincère » qu’il ait jamais faite, selon Variété, déclarant que le but de tout art « est d’établir un lien » avec les spectateurs.

Sa série la plus récente, Afterlife, permet de combiner les réalités cruelles et dures du deuil avec des observations extrêmement pleines d’esprit et hilarantes. Après avoir déclaré en plaisantant qu’il le faisait « pour l’argent », Gervais a remporté le prix de la meilleure comédie aux NTA en 2021.

Malgré la capacité de continuer et de gagner une autre multitude de prix à l’avenir, dans une interview avec Reader’s Digest le génie de 60 ans a affirmé que « je ne veux pas être plus grand ou plus riche ou gagner plus de prix, tout est dans le travail ».