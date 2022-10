NOVA Saison 49 Épisode 16 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 49 de NOVA. Après avoir regardé son épisode précédent, les fans sont impatients de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails de cette série, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 16 de la saison 49 de NOVA dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 49 en cours de cette émission, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une émission télévisée américaine de vulgarisation scientifique. Cette série a été créée et développée par Michael Ambrosino. Le premier épisode de cette série est sorti le 3 mars 1974 et comme vous pouvez le constater, cette série dure depuis longtemps et les fans sont toujours ravis de regarder le prochain épisode de cette série.

Dans cette émission, vous verrez essentiellement des entretiens avec des scientifiques effectuant des recherches dans les domaines couverts et comprend parfois des images d’une découverte particulière. L’émission a connu un tel succès que le programme a remporté de nombreux prix télévisés majeurs. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 49 de NOVA. Vous serez heureux d’apprendre que sa date de sortie a été officiellement confirmée.

NOVA Saison 49 Épisode 16 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 49 de NOVA. Le nom de cet épisode est Nazca Desert Mystery et sa sortie est prévue pour le 2 novembre 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée.

Où diffuser NOVA?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur PBS et c’est le réseau officiel de cette série. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes en ligne comme Prime Video et iTunes. Vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents ici à tout moment.

Liste des épisodes Saison 49

Voici la liste des épisodes de la saison en cours.

Gouffres arctiques

Secrets dans le Scat

Le grand mystère du mammouth

Augmenté

Déterminé : Combattre Alzheimer

Apocalypse des dinosaures : la nouvelle preuve

Apocalypse des dinosaures : le dernier jour

Pourquoi les navires s’écrasent

Empreintes de l’ère glaciaire

Télescope spatial ultime

Sauver Venise

Mettre fin au VIH en Amérique

Ordinateurs contre crime

Les psychédéliques peuvent-ils guérir ?

Envahisseurs de l’océan

Le mystère du désert de Nazca

Crypto décodé

Zéro à l’infini

Reconstruire Notre-Dame

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tout appris sur la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 49 de NOVA dans diverses régions, ses spoilers, les détails de la distribution, ses plateformes de streaming en ligne, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter du prochain épisode de cette émission. Si vous avez des questions concernant NOVA Saison 49 Episode 16 Date de sortie de cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous.

