Austen Kroll espérait que le caméran Eubanks restait pour mettre fin aux rumeurs de tricherie

Austen Kroll de Charme du sud est de retour pour la saison 7 de l’émission à succès. Cependant, tous les principaux acteurs ne reviennent pas dans la série Bravo car Cameran Eubanks a quitté plus tôt cette année. Cette dernière est partie au milieu de rumeurs selon lesquelles son mari aurait une liaison extraconjugale, ce qu’elle a nié. Kroll avait espéré qu’Eubanks resterait dans l’émission de télé-réalité pour se défendre des allégations.

Pourquoi Cameran Eubanks a-t-il démissionné?

Eubanks avait été le cœur de Charme du sud depuis la première saison en tant que narrateur de l’émission. Elle prévoyait de revenir pour la saison 7 de la série, mais cela ne s’est pas produit lorsque des rumeurs sur sa vie amoureuse ont surgi. Le vrai monde alun avait hésité à montrer sa vie à la maison avec son mari à l’égard de ce dernier.

Kathryn Dennis a lancé une bombe au début du tournage de la saison 7, disant à Craig Conover qu’elle avait entendu dire que le mari d’Eubanks la trompait. Alors que la rumeur était portée devant la caméra, Eubanks a ensuite publié une déclaration disant qu’elle s’éloignait de la série Bravo.

«J’allais faire une déclaration aimable sur les raisons pour lesquelles j’ai décidé de quitter la série demain», a écrit Eubanks dans une déclaration sur Instagram en mai 2020. «Cependant, il est venu à mon attention que des rumeurs insidieuses se répandent maintenant et de faux articles sont étant écrit… dont certains concernent mon mariage.

Eubanks n’était pas satisfait de la direction Charme du sud était entré et a appelé sa co-star. La personnalité de la télé-réalité a également mentionné qu’elle ne partirait pas à cause des rumeurs, mais c’était quelque chose qu’elle avait conseillé au réseau câblé des mois auparavant.

«Le drame est nécessaire pour rester pertinent à la télé-réalité et malheureusement de fausses rumeurs sur les autres sont parfois créées», a-t-elle poursuivi. «Faites de cela ce que vous voulez et considérez la source. Ma décision a été prise et donnée à Bravo il y a des mois et n’avait absolument rien à voir avec des rumeurs ridicules et fausses sur mon mariage. Veuillez ignorer toute rumeur fabriquée. «

Pourquoi Austen Kroll dit-il que Cameran Eubanks aurait dû revenir?

Kroll, qui a rejoint Charme du sud La saison 4, a dû aborder devant la caméra un scandale de triche. La star de télé-réalité avait une vidéo devenue virale dans laquelle il aurait trompé sa petite amie Madison LeCroy avec deux autres femmes. À l’époque, il a essayé de l’éviter, mais cela a été évoqué et l’a pris par surprise.

Le connaisseur de bière a appliqué cette expérience à ce à quoi Eubanks est confronté. Il pense que si son ancienne co-star revenait, elle pourrait contrôler le récit.

« Je pensais que Cam aurait voulu potentiellement venir et remettre les pendules à l’heure, vous savez? » dit-il à Us Weekly. «Je ne peux pas dire si je me dis: ‘Pourquoi n’as-tu pas fait ça?’ Ou, si elle dit: ‘Je ne donne pas pour autant ce que vous dites de moi.’ Donc, je ne sais pas si je devrais, comme, l’applaudir ou penser qu’elle a mal joué.

Bien qu’Eubanks ne soit plus un membre de la distribution, la co-star Conover pense qu’il a un moyen de la récupérer.

«Je sais qu’elle aimait faire [the show] avec nous, tu sais, moi et elle et Shep [Rose] étaient ensemble depuis le début », a déclaré Conover à Us Weekly à propos de l’arrêt d’Eubanks. «C’était donc difficile, mais j’ai le sentiment sournois que je pourrais la récupérer l’année prochaine, mais nous verrons ce qui se passera.

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.