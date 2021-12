« The Witcher » aura la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Le sorceleur« N’est sorti sur Netflix que le 17 décembre 2021, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming et les fans de l’histoire de Geralt de Rivia, Ciri et Yennefer s’interrogent déjà sur un deuxième volet de la série avec Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra .

Dans les premiers épisodes de la fiction basée sur la saga d’Andrzej Sapkowski, le légendaire sorcier chasseur de monstres, gravite inexorablement vers son destin dans un monde de tourments et de trahisons humaines. Au cours de ses voyages, Geralt rencontre Dandelion, un troubadour trop bavard, Yennefer de Vengerberg, une puissante sorcière, et rencontre enfin Ciri, la princesse de Cintra.

Alors que dans la deuxième saison de « Le sorceleur« , Geralt de Rivia emmène Cirila dans l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse, sa maison d’enfance appelée Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger l’enfant de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur. Alors y aura-t-il un troisième versement ?

« THE WITCHER », AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

La reponse courte est oui. Pendant l’événement ‘Tudum‘Septembre 2021, Netflix a annoncé le renouvellement de la série créée par Lauren Schmidt Hissric pour un troisième lot d’épisodes, qui est déjà en production.

Dans une interview accordée à Digital Spy en novembre 2021, le showrunner révélait que la salle des scénaristes travaillait déjà sur les scripts de la troisième saison de « Le sorceleur”. « La salle des écrivains dans cet épisode est incroyable. Je veux dire, nous avons toujours eu des écrivains incroyables dans la série. Mais je pense que cette saison a spécifiquement eu… Nous avons eu de nouvelles personnes, et c’était vraiment intéressant de voir comment la dynamique a changé. de la salle, d’avoir ce nouveau groupe sanguin : des gens qui ont vu la première saison, qui avaient ensuite projeté la deuxième saison, et ils ont eu des idées fraîches et nouvelles, qui m’ont interpellé sur des choses auxquelles je n’avais pas vraiment pensé avant”.

« Ce qui est intéressant, cependant, c’est que nous avons terminé les scripts, et ce n’est qu’alors que nous avons commencé à parler aux acteurs et aux réalisateurs, et nous sommes entrés dans les contraintes de production pour transformer ces huit épisodes en un voyage complet.« , a déclaré Lauren Schmidt Hissric.

Il a également ajouté : «Pour moi, il est important que les acteurs, par exemple, ressentent également une passion pour leurs voyages ; qu’ils comprennent les voyages de leurs personnages. Ce sont donc des conversations qui vont bientôt commencer.”.

Qu’arrivera-t-il à Geralt et Ciri dans la troisième saison de « The Witcher » ? (Photo : Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 3 DE « THE WITCHER » ?

La troisième saison de « Le sorceleur« N’a pas encore de date de sortie officielle dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming fin 2022, voire début 2023.