Alec Baldwin insiste sur le fait qu’il n’a pas déclenché la gâchette dans un accident de rouille, le directeur adjoint est d’accord

La police enquête toujours activement sur ce qui s’est passé sur le tournage du western Rouiller, qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Les acteurs et l’équipe préparaient une scène qui demandait au personnage d’Alec Baldwin de dégainer une arme à feu et de la pointer vers la caméra. Ce qui s’est passé ensuite n’est pas tout à fait clair, mais d’une manière ou d’une autre, le pistolet a tiré une balle réelle qui a touché à la fois Hutchins et le réalisateur Joel Souza. Hutchins a été transportée par hélicoptère vers un hôpital local où elle a été déclarée décédée, tandis que Souza a été soignée pour ses blessures et libérée peu de temps après.

Dans une longue nouvelle interview avec George Stephanopoulos d’ABC, Alec Baldwin a parlé de l’accident mortel. À travers les larmes, il a expliqué à quel point Hutchins était aimé et admiré par tous ceux qui travaillaient avec elle. À propos de l’accident, Baldwin a donné sa version de l’histoire et a déclaré qu’il n’avait jamais réellement appuyé sur la gâchette de l’arme à feu, qui lui avait été remise par le réalisateur adjoint Dave Halls et qualifiée d' »arme froide ». D’après l’interview, voici comment l’acteur détaille ce qui s’est passé au moment même où l’arme s’est déchargée, affirmant que c’était parce qu’il avait lâché le marteau et qu’il n’avait pointé l’arme sur Hutchins qu’après qu’elle lui ait demandé de le faire.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« C’était un plan complètement accessoire, un angle qui n’était peut-être même pas du tout dans le film. Mais, nous avons continué à le faire, alors je lui ai dit: » Maintenant, dans cette scène, je vais armer le pistolet. J’ai dit : ‘Voulez-vous voir ça ?’ Et elle a dit : ‘Oui.’ Alors, je prends l’arme, je commence à armer l’arme. Je ne vais pas appuyer sur la détente. J’ai dit : ‘Vous voyez ça ?’ « Eh bien, trompez-le et inclinez-le un peu comme ça. » Et j’ai armé l’arme et j’ai dit : ‘Peux-tu voir ça ? Peux-tu voir ça ? Peux-tu voir ça ?’ Ensuite, j’ai lâché le marteau du pistolet et le pistolet a explosé. C’est à ce moment-là que le pistolet a explosé. »

L’affirmation selon laquelle Alec Baldwin n’avait pas mis le doigt sur la gâchette a été corroborée par le réalisateur adjoint Dave Halls. L’avocat de Halls a également déclaré sur Bonjour Amérique jeudi et a déclaré que Baldwin avait son doigt à l’extérieur du pontet « tout le temps », et Halls a insisté dès le premier jour sur le fait qu’il pensait qu’il s’agissait d’un « raté de tir ». Dans son interview à ABC, Baldwin a ajouté qu’il ne s’est même rendu compte que près d’une heure plus tard qu’il aurait pu s’agir d’une balle en direct. Il affirme qu’il s’agissait d’un accident anormal et non d’un acte de sabotage comme l’a prétendu l’avocat de l’armurier.

Baldwin semblait également d’accord avec les récents commentaires du frère Daniel selon lesquels les mesures de sécurité des armes à feu incombent à l’armurier et aux autres professionnels des armes à feu et non aux acteurs eux-mêmes. En réponse aux critiques selon lesquelles il est responsable en tant que producteur du film, Baldwin a déclaré qu’il était un « producteur créatif » dont le rôle était axé sur le contenu et qu’il n’était pas celui qui prenait les décisions d’embauche. En fin de compte, il estime que la personne responsable, qui n’a pas encore été nommée par la police, est celle qui a provoqué l’arrivée de balles réelles sur le plateau.





« Je sens que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi. Honnêtement à Dieu, si je sentais que j’étais responsable, je me suis tué si je pensais que je était responsable. Je ne dis pas cela à la légère.

Vous pouvez regarder l’interview complète, doublée Alec Baldwin : Non scénarisé, en streaming sur Hulu.





La bande-annonce de M. Saturday Night présente l’ascension météorologique de John Travolta pendant la fièvre disco L’incroyable histoire, M. Saturday Night, raconte que le manager des Bee Gees a tout misé pour faire un film célébrant le phénomène disco.

Lire la suite





A propos de l’auteur