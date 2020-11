Victor Glover devient le premier astronaute noir à arriver à la station spatiale pour un séjour de longue durée

Victor Glover vient d’entrer dans l’histoire.

Tôt mardi matin (17 novembre), l’astronaute de la NASA, âgé de 44 ans, est monté à bord du Station spatiale internationale , devenant le premier Afro-Américain à avoir commencé un séjour complet de six mois sur le laboratoire en orbite.

Glover et trois coéquipiers – les astronautes de la NASA Mike Hopkins et Shannon Walker et le Japonais Soichi Noguchi – ont quitté la Terre dimanche soir (15 novembre) à bord de la capsule SpaceX Crew Dragon «Resilience». le lancement lancé Crew-1 , La toute première mission d’astronaute entièrement opérationnelle sous contrat de SpaceX vers la station spatiale pour la NASA.

Crew-1 est encore plus historique grâce au jalon de Glover, attendu depuis longtemps compte tenu du fait que les équipages d’astronautes en rotation vivent continuellement à bord du laboratoire en orbite. depuis 20 ans maintenant . À la manière d’un astronaute typique, Glover s’est effacé de sa place dans l’histoire, détournant les projecteurs sur ses coéquipiers et les autres personnes qui ont travaillé dur pour faire de Crew-1 un succès.

« C’est quelque chose à célébrer une fois que nous l’avons accompli, et, vous savez, je suis honoré d’être à ce poste et de faire partie de cet équipage formidable et expérimenté », a déclaré Glover lors d’une conférence de presse la semaine dernière, avant l’équipage. Je suis descendu du sol. «Et j’ai hâte d’y aller et de faire de mon mieux pour m’assurer que, vous savez, nous sommes dignes de tout le travail qui a été mis en place pour nous préparer à cette mission.

Glover n’est pas le premier Astronaute afro-américain passer du temps sur la gare. Une poignée d’autres ont visité le laboratoire en orbite pendant les missions de la navette spatiale, mais il s’agissait de brèves escapades de quelques semaines. Glover passera plus de six mois en orbite, servant de membre d’équipage dans les missions Expedition 64 et Expedition 65 de la station spatiale.

Comme Le New York Times a noté , plus de 300 astronautes de la NASA ont atteint l’espace à ce jour, mais Glover n’est que le 15e membre afro-américain de ce club exclusif. (Crew-1 est le premier vol spatial pour Glover, un commandant et pilote de l’US Navy qui a été sélectionné comme astronaute en 2013.) Le 16e devrait bientôt rejoindre: Jeanette Epps pilotera la capsule CST-100 Starliner de Boeing pour sa première mission opérationnelle au station spatiale, dont le lancement est prévu l’année prochaine.

SpaceX et Boeing ont signé des accords de plusieurs milliards de dollars en 2014 avec le programme d’équipage commercial de la NASA, qui a encouragé le développement de taxis astronautes privés pour remplir les chaussures des retraités. navettes spatiales . SpaceX est maintenant pleinement opérationnel à cet égard, mais Starliner doit encore réussir un vol d’essai sans équipage jusqu’à la station avant de pouvoir transporter des astronautes.

Starliner a déjà pris une fissure lors de cette mission sans équipage en décembre 2019 mais a subi un pépin qui a bloqué la capsule sur une orbite trop basse pour un rendez-vous. Boeing a l’intention de lancer la deuxième tentative au début de l’année prochaine; le succès aiderait à ouvrir la voie à la mission d’Epps et de ses coéquipiers.