« La maison de papier » : qu’est-il arrivé à l’or à la fin de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans les derniers épisodes de « Le vol d’argent » ( » Money Heist » en anglais) les deux objectifs principaux du gang dirigé par le professeur est d’obtenir l’or avec un plan plein d’incertitudes, et essayer de quitter la Banque d’Espagne, entouré par l’armée et avec les yeux de la monde mis dessus.

Bien que le premier se passe dans le septième chapitre de la cinquième saison de la série de Netflix Ce n’est qu’une victoire de courte durée, car la police arrive bientôt au Storm Pool et arrête le Professeur, Marseille, Benjamin et Alicia.

Quand tout semble perdu, Sergio se rend compte que quelque chose ne va pas et que ne pas résister à l’intervention était une grosse erreur. Les hommes qui les ont détenus n’étaient pas commandés par Tamayo mais par Tatiana et Rafael, l’ex-femme et le fils de Berlin.

Tatiana et Rafael, épouse et fils de Berlin, volent les lingots d’or du Storm Pond (Photo : La casa de papel / Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À L’OR À LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Tatiana connaissait chaque détail du plan grâce à Berlin et après l’avoir laissé à Rafael, elle n’a attendu que le bon moment pour garder le butin que tant d’efforts et de sang ont coûté aux protagonistes de « Le vol d’argent”.

Sergio suit immédiatement la piste de ses rivaux et découvre qu’ils ont enterré les lingots d’or dans un endroit près du Storm Pool, mais où ? La personne chargée de trouver le point exact est Alicia, puisque le professeur doit se rendre à la Banque d’Espagne pour aider ses collègues.

Alicia et Benjamin traquent toutes les maisons qui ont été achetées ces dernières semaines et parviennent à trouver l’emplacement de l’or. Le seul problème est que Tatiana et Rafael ne sont pas prêts à renoncer à leur récompense.

Cependant, Alicia Sierra a un atout dans sa manche, elle donne à Rafael un mot de Sergio, lui rappelle son père et avec cela elle parvient à parvenir à un accord : partager l’or au lieu de se battre pour lui.

Pendant ce temps, à la Banque d’Espagne, Tamayo accepte la proposition du professeur et récupère l’or pour retourner dans les coffres, cependant, tout fait partie d’un spectacle pour empêcher l’économie de ce pays de s’effondrer. Tant que le monde croira que les voleurs ont été tués et qu’ils ont récupéré la Réserve nationale, tout ira bien et l’accord qu’ils ont passé avec les Dalí ne sera qu’un secret d’État de plus.

Enfin, les lingots qui revenaient à la Banque d’Espagne étaient en laiton tandis que l’or allait au Portugal dans la maison préfabriquée que Tatiana et Rafael utilisaient comme façade. Par conséquent, le grand butin est resté entre les mains des protagonistes de « Le vol d’argent« Et ses alliés.