Oscars 2023 : ils ont créé une équipe anti-crise pour que des incidents comme celui de Will Smith ne se reproduisent pas

Oscars 2023

L’Académie a tiré des leçons du scandale Will Smith et Chris Rock, c’est pourquoi les Oscars auront un reportage spécial cette année.

©GettyPrix ​​Oscar

L’année dernière a été très spéciale pour la livraison du Prix ​​Oscar parce que pendant l’événement Will-Smith Il est monté sur scène et a giflé Chris Rock après que l’humoriste ait fait une blague insipide sur Jada Pinkett-Smith. Cette situation a déclenché les alarmes de L’Académie, qui ne veut pas qu’un scandale vienne ternir la 95e édition des Oscars.

Bill CramerPDG de l’entité en charge des prix, a déclaré : «Nous avons toute une équipe de crise, quelque chose que nous n’avons jamais eu auparavant, et beaucoup de plans en place. Nous avons exécuté de nombreux scénarios. Par conséquent, nous espérons que nous sommes prêts à tout ce que nous ne pouvons pas anticiper pour le moment, mais que nous prévoyons au cas où cela se produirait. ».

L’Académie évolue après le scandale Will Smith aux Oscars

Bien sûr, le scandale dont on se souvient entre Will Smith et Chris Rock Il n’est pas passé inaperçu auprès de l’Académie, qui n’écarte pas la possibilité qu’un nouveau problème retienne l’attention du monde entier dans le prochain volet de l’émission. Prix ​​Oscar c’est pourquoi ils ont une équipe et des protocoles spéciaux à suivre en fonction de ce qui peut se passer lors de l’événement, comme l’a souligné l’exécutif.

« Nous avons ouvert nos esprits aux nombreuses choses qui peuvent arriver aux Oscars. Mais ces plans de crise, les équipes de communication de crise et les structures que nous avons, nous permettent de dire que c’est le groupe qu’il faut réunir très rapidement.C’est la conclusion des responsables de l’organisation des récompenses les plus importantes de l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Bill Cramer a conclu avec cette idée: « Évidemment, cela dépend des détails de la crise, et j’espère que rien ne se passe et que nous n’aurons jamais à les utiliser, mais nous avons déjà des cadres en place que nous pouvons modifier »indiquant clairement que l’Académie dispose de nouveaux mécanismes de défense pour tout type de désagrément survenant lors de la livraison des statuettes les plus convoitées du show business.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?