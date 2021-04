Que votre partenaire vous laisse refaire la vaisselle ou que votre ami le plus proche ait fait un commentaire insensible lors d’une fête, il est difficile de confronter un être cher à propos de son comportement bouleversant. Plutôt que de risquer un conflit potentiel, il peut parfois sembler plus facile de s’appuyer sur le «traitement silencieux»: se distancer, donner des réponses courtes ou même refuser de reconnaître l’autre personne.

Mais le traitement silencieux fonctionne-t-il?

La réponse dépend de votre objectif. Si vous essayez simplement de communiquer que vous êtes bouleversé – et que vous ne vous souciez pas de produire un changement significatif dans la relation – alors oui, a déclaré Paul Schrodt, un expert en communication et en conflit à la Texas Christian University. « Souvent, le traitement silencieux attirera l’attention de l’autre personne », a déclaré Schrodt à 45Secondes.fr. « La plupart des partenaires ou des membres de la famille remarqueront qu’on leur donnera le froid. »

Mais au-delà d’attirer l’attention du destinataire, le traitement silencieux est plus susceptible de produire de la frustration que du changement, a déclaré Christine Rittenour, experte en communication familiale à l’Université de Virginie-Occidentale. « Le destinataire a toutes ces questions sans réponse », a déclaré Rittenour à 45Secondes.fr. Ils se demandent ce qui ne va pas et ce qu’ils ont fait pour le provoquer.

Même lorsque le destinataire parvient à déduire ce qu’il a fait pour bouleverser son être cher, le traitement silencieux ne résout pas les problèmes sous-jacents dans les relations – et, souvent, en crée simplement plus, a déclaré Schrodt. Bien sûr, votre partenaire pourrait laver la vaisselle la nuit suivante, votre ami pourrait s’excuser – « mais à quel prix? » Dit Schrodt.

Quand cela devient un modèle, le traitement silencieux peut être préjudiciable à la santé mentale des deux parties, a déclaré Rittenour. Rittenour et une équipe de chercheurs ont étudié les parents et leurs enfants adultes. Leurs résultats, publiés dans le Journal de communication familiale en 2017, ont constaté que les personnes qui utilisaient le traitement silencieux contre leurs parents avaient plus souvent une moindre estime de soi que celles qui s’engageaient dans des stratégies de communication plus directes. À l’inverse, les personnes qui ont déclaré que leur parent utilisait souvent le traitement silencieux étaient moins satisfaites de ce parent et avaient moins de sentiment de contrôle dans la relation. Une autre équipe de chercheurs, dans une étude publiée dans la revue Rapports de recherche en communication en 2009, a constaté que dans les relations amoureuses, les partenaires qui utilisaient plus souvent le traitement silencieux étaient moins engagés dans leur relation.

« Lorsque vous utilisez le traitement silencieux, vous courez vraiment le risque que l’autre personne se sente si négativement à ce sujet, qu’elle se retire de la relation », a déclaré Rittenour.

Plutôt que de laisser votre ami, partenaire ou membre de la famille se demander ce qu’il a fait de mal, il est beaucoup plus sain de s’attaquer aux problèmes de front – même si cela entraîne un conflit, a déclaré Rittenour. Aborder ouvertement les conflits – sans comportements négatifs, comme crier ou châtier l’autre personne – peut en fait produire des relations plus solides, a déclaré Rittenour. Les comportements qui fonctionnent incluent l’écoute, la collaboration pour résoudre des problèmes et le travail pour accepter des divisions qui ne disparaîtront tout simplement pas. Mais d’abord, vous devez admettre que quelque chose ne va pas, a ajouté Rittenour.

Dans le feu de l’action, une communication chaleureuse peut sembler impossible. À ces moments-là, il est normal de s’éloigner du conflit et de se calmer, a déclaré Rittenour. Elle a suggéré d’utiliser des phrases telles que «J’ai peur de dire la mauvaise chose maintenant parce que je suis vraiment bouleversée» ou «J’ai besoin d’un peu de temps pour réfléchir à ça». Alors, quelle est la différence entre ce type de silence et le type malsain? La communication.

«C’est un moyen beaucoup plus efficace à la fois de vous préserver et de vous empêcher de nuire à cette autre personne», a déclaré Rittenour.