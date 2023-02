Le flash sera présenté en première au CinemaCon avant sa sortie en salles

DC Studios fait bouger les choses dans le genre super-héros avec leur prochain film, Le flash, qui devrait redémarrer l’univers étendu DC et inaugurer une nouvelle ère. Dans le but de créer un battage médiatique pour le prochain film, les initiés auront un aperçu de CinemaCon 2023, qui se déroulera du 24 au 27 avril au Ceasar’s Palace à Las Vegas. Selon Variété, Le flash sera projeté le 25 avril lors de la convention, qui attire des propriétaires de salles de cinéma et des professionnels de l’industrie du monde entier. Réalisé par Andy Muschietti et avec Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen, Le flash devrait être un succès au box-office avec son casting étoilé et son scénario captivant, où le héros titulaire voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère.

FILM VIDÉO DU JOUR

En plus d’Ezra Miller, le film possède une distribution impressionnante, dont Michael Shannon en tant que général Zod, Sasha Calle en tant que Supergirl et Ben Affleck en tant que Batman. Cependant, c’est le retour de Michael Keaton en tant que Batman qui a suscité le plus d’enthousiasme parmi les fans. Keaton a joué le super-héros emblématique de Tim Burton Homme chauve-souris et Le retour de Batman à la fin des années 80 et au début des années 90, et sa reprise du rôle après trois décennies a été largement saluée. La première bande-annonce de Le flash est sorti pendant le Super Bowl, et il a donné aux fans un aperçu des visuels époustouflants et de l’action à indice d’octane élevé du film. La bande-annonce faisait également allusion au thème général du voyage dans le temps du film, la tentative de Barry Allen de sauver sa mère entraînant des conséquences désastreuses. Le Flash devrait être une entrée significative dans l’univers étendu de DC et pourrait donner le ton pour l’avenir de la franchise.





Le synopsis flash révèle plus de points d’intrigue pour le prochain film DC Universe

Warner Bros.

Le flash présente des voyages dans le temps, des mash-ups multivers et le retour du méchant préféré des fans, le général Zod. La bande-annonce bourrée d’action a déjà généré beaucoup de buzz, et maintenant un synopsis détaillé a été révélé, mettant en lumière ce que les fans peuvent attendre de ce nouveau film passionnant. Découvrez le synopsis ci-dessous.

« Les mondes entrent en collision dans The Flash lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est de retour, menaçant d’anéantissement, et il n’y a pas de super-héros vers qui se tourner. Autrement dit, à moins que Barry ne puisse faire sortir un Batman très différent de sa retraite et sauver un Kryptonien emprisonné … mais pas celui qu’il recherche. En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et retourner dans le futur qu’il connaît, le seul espoir de Barry est de courir pour sa vie. Mais faire le sacrifice ultime suffira-t-il à réinitialiser l’univers ?

Le flash a subi quelques changements dans son développement, le camée rapporté de Superman d’Henry Cavill étant abandonné au profit d’un nouveau DCU conçu par James Gunn et Peter Safran. Malgré ce changement, les fans sont toujours ravis de la sortie du film, qui devrait poursuivre le voyage de Barry Allen d’Ezra Miller. Cependant, on ne sait pas ce que l’avenir réserve au rôle de Miller en tant qu’Allen, car Gunn et Safran ne se sont pas encore engagés à le ramener pour de futurs projets. Néanmoins, s’il s’agit de la dernière performance de Miller en tant que The Flash, il semble qu’il quittera le rôle sur une bonne note.

Le flash sortira en salles le 16 juin 2023.