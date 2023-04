Akira: Le réalisateur Taika Waititi travaillerait sur la version live action de l’anime classique

Warner Bros.

Comme indiqué dans Star Wars Celebration, Taika Waititi travaille sur un projet secret avant de rejoindre cette franchise et les initiés spéculent déjà sur le sujet de son nouveau film. Faites attention!

Taika Waititi a gagné en popularité ces dernières années grâce à sa participation au Univers cinématographique Marvel en tant que directeur de Thor : Ragnarok et Thor : Amour et tonnerre ainsi que flirter avec la possibilité d’être le réalisateur d’une nouvelle entrée dans la franchise emblématique Guerres des étoiles. Bien que le dernier film MCU dans lequel le cinéaste a travaillé ait été critiqué par un certain secteur qui ne l’aimait pas « beaucoup d’humour » dans le film, le Néo-Zélandais garde un crédit ouvert dans l’industrie.

apparemment pendant Célébration de la guerre des étoiles rapporté que Taika Waititi Oui, il réalisera un film pour la marque, mais il doit d’abord terminer un autre projet sur lequel il travaille actuellement. En ce sens, puisque Date limite Ils affirment que le film dans lequel le réalisateur met ses efforts n’est autre que l’adaptation en direct de l’anime classique Akira qui est en développement depuis des années Warner Bros.

Le prochain projet de Taika Waititi

Les initiés soulignent qu’après la fusion qui a commencé Découverte Warner le PDG de la société de production, David Zaslavj’aurais mis beaucoup d’intérêt à faire le film d’action en direct de Akira qui a été annoncé en 2017 et depuis lors est dans les limbes de la production au moins jusqu’à maintenant qu’il y a des nouvelles sur ce film qui sont certainement attendues par les fans du film d’animation original.

« Puisque tout le monde se demande où est son film Star Wars, si c’était une question de jeu, je suppose que le prochain film de Taika est sa version d’Akira chez Warners, qu’il a déjà repoussé pour faire Love and Thunder. Il n’a jamais quitté le film et on dit que le scénario devrait bientôt être en studio »a déclaré Justin Kroll de Date limite ajoutant de nombreux points aux attentes des fans qui veulent voir l’anime historique adapté à l’action en direct.

Akira suit l’histoire de Kaneda et Tetsuo, l’ancien leader né avec beaucoup de personnalité et une moto incroyable. Le second, timide et renfermé, mais un jour il est victime d’un accident et est placé en observation où ils réalisent des expériences qui éveillent en lui une puissance incomparable. C’est maintenant à son tour de faire souffrir tous ceux qui l’ont humilié par l’arrivée de Akira. Taika Waititi veut filmer l’action en direct avec des acteurs asiatiques et être basé sur le manga original par opposition au film d’animation populaire et Warner semble d’accord avec ces décisions. Quelle surprise!

