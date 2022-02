« We are dead » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série coréenne Netflix

Bien que la fin de la première saison de « Nous sommes morts” (“All of Us Are Dead” en anglais) a ouvert la voie à un deuxième volet de la série coréenne écrite par Chun Sung-il et réalisée par Lee JQ et Kim Nam-Su, Netflix n’a pas encore fait d’annonce sur l’avenir de la fiction.

Dans le dernier chapitre, l’une des élèves survivantes se sépare du groupe car elle n’est plus humaine, mais pas non plus un zombie, donc l’histoire basée sur le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun pourrait continuer dans un nouveau un lot d’épisodes

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur un éventuel deuxième lot d’épisodes, la voie est prête à approfondir les infectés qui ne sont pas devenus et un éventuel remède contre le virus zombie.

De plus, l’histoire originale compte 130 chapitres, qui ont été publiés entre 2009 et 2011, il y a donc suffisamment de matériel pour une deuxième saison de « Nous sommes tous morts” ou même plus.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « WE ARE DEAD » ?

A la fin de la première saison de « Nous sommes morts», les étudiants parviennent à rejoindre la zone de quarantaine, mais sont dépassés par leurs pertes tragiques. L’un des derniers à mourir était Cheong-san, qui a été attaqué par Yoon Gwi-nam qui a une version mutée du virus, tout comme Nam-ra. Bien qu’elle insiste toujours pour mordre les humains, elle résiste à le faire, et lorsqu’elle perd le contrôle, elle décide de quitter le groupe pour les protéger.

Quatre mois après l’explosion, les habitants de Hyosan restent en quarantaine, l’audience sur l’explosion a été reportée, les spécialistes n’ont pas encore identifié le virus et les étudiants s’accrochent à l’espoir de trouver des survivants.

« Nous sommes morts» se termine avec les protagonistes rencontrant à nouveau Nam-ra et lui demandant de rester avec eux, mais elle préfère en chercher d’autres qui ne sont ni humains ni zombies. Que va-t-il se passer dans une deuxième saison ? Que va-t-il advenir du groupe ? Trouveront-ils un remède contre le virus ? Cheong-san est-il vraiment mort ? Qui d’autre est comme Nam-ra ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « NOUS SOMMES MORTS »

La deuxième saison de « Nous sommes morts” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « NOUS SOMMES MORTS » 2

Yoon Chan-young dans le rôle de Lee Chung-san

Park Ji-hoo dans le rôle de Nam On-jo

Cho Yi-hyun comme Choi Nam-ra

Park Solomon dans le rôle de Lee Soo-hyuk

Yoo In-soo dans le rôle de Yoon Gwi-nam

Lee Kyu-hyung en tant que détective Song Jae-ik

Lee Yoo-mi comme Lee Na-yeon

Kim Byung-chul comme Lee Byung-chan

Son Sang-yeon dans le rôle de Jung Woo-jin

Shin Jae-hwi comme Chang-hoon

Lee Chae-eun dans le rôle de Hee Soo

Kim Bo-yun dans le rôle de Seo Hyo-ryeong

Bae Hae-sun dans le rôle de Park Eui-won

Yoon Gyung-ho dans le rôle de Jung Yong-nam

Kim Jin Young dans le rôle de Ji Min

Lee Sang-hee dans le rôle de Park Seon-hwa

Jeon Bae-soo dans le rôle de Nam So-ju

Choi Nam-Ra lutte pour ne pas attaquer ses amis vers la fin de « We’re Dead » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « WE ARE DEAD » PREMIERE?

La deuxième saison de « Nous sommes morts” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming en 2023.