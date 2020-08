L’hiver sans couverture d’oreille devient plus froid

L’hiver se poursuivra pendant encore 40 jours. Ce sera une période de détresse pour de nombreuses personnes jusqu’au 22 septembre. C’est peut-être le moment où les célibataires se plaignent le plus. Après tout, l’idée de ne pas avoir votre «couverture d’oreille» pour accompagner sur le canapé tout en regardant un film avec du pop-corn ou du chocolat chaud peut sembler sombre à beaucoup. Cependant, il n’y a aucune raison à ce désespoir. Vous pouvez être heureux en hiver (et dans toutes les autres saisons) seul, voulez-vous le voir?

Tout d’abord: vous devez vous aimer et croire que vous êtes votre meilleure entreprise. De plus, étant votre meilleure entreprise, elle finira par être la meilleure pour tous vos amis. Doute? Allons! Lorsque vous serez à l’aise avec vous-même, cette énergie se manifestera et se propagera à ceux qui vous entourent. Vous pouvez commencer par la sécurité de la communication, par exemple.

Et comment construire cette estime de soi à un stade où habituellement votre seule pensée est entourée de «personne ne m’aime; personne ne veut de moi »vraiment grand? Essayez toujours d’apprendre. Profitez de la lecture (cela peut être de la romance, de la comédie, du drame, de l’horreur … ou de tout autre genre qui vous décide), regardez des programmes intéressants, faites-vous de nouveaux amis dans les cafés, appelez des amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps pour dîner à la maison ou dans un restaurant branché , allez au cinéma et apprenez à vraiment vous amuser.

Amusez-vous bien:

Faire de l’auto-stop dans le conseil précédent, recevoir des amis à la maison est agréable pour le rendre très cosy. Cela peut sembler difficile, mais ce n’est vraiment pas le cas. Ayez des coussins et de petites couvertures pour réchauffer le cœur des amis, préparez un délicieux chocolat chaud au cognac et laissez même des radiateurs et des cheminées allumés pour réchauffer la pièce.

Il existe des modèles écologiques qui tiennent certainement dans votre poche et peuvent résoudre le froid de tout le groupe. Tout cela fera ressentir un grand plaisir à vos amis en votre compagnie.

Bien sûr, il y a ces jours où nous voulons suivre les étapes mentionnées ci-dessus sans rencontrer personne avant nous. Cependant, si cette idée peut être le martyre dans votre esprit, il est temps de revenir au début et d’apprendre à vivre avec vous, sans ennui, sans mauvaises énergies et, surtout, sans faible estime de soi.

C’est un exercice: commencez simplement à essayer de faire avec vous-même ce que vous feriez pour que ce groupe d’amis vienne dans votre environnement si confortable et chaleureux avec de tels oreillers, couvertures, chocolats, cheminées et tout. Le secret est vraiment de se préparer à vivre avec soi-même, sans avoir besoin de personne d’autre.

Apprendre à s’amuser est très bien. Dans ces moments, de nouvelles idées peuvent surgir, des réflexions sur les orientations de la vie (nouvelles ou non), des aides à la prise de décisions diverses qui peuvent avoir été oubliées, entre autres facteurs positifs. Commencez à vous aimer et croyez: tout sera chaud dans votre cœur.