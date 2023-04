Combien de chapitres compte le final de la saison 4 de Succession ?

HBO Max

Dimanche après dimanche, un nouvel épisode de Succession arrive sur HBO Max, mais combien y en a-t-il au total jusqu’à ce qu’il touche à sa fin ?

© HBOCombien de chapitres compte le final de la saison 4 de Succession ?

Après plus d’un an d’attente par ses fans, Succession retourné à l’écran HBO et au service de streaming HBO Max avec sa quatrième saison, qui devait être la dernière de la série. Semaine après semaine, de nouveaux épisodes arrivent qui gardent les téléspectateurs nerveux et l’histoire se rapproche de sa fin. Nous avons déjà sorti trois épisodes, mais il y en a combien au total ?

« La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale chez les Roy alors qu’ils anticipent ce que sera leur vie une fois la transaction conclue. Une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la famille pèse un avenir dans lequel son poids culturel et politique est sévèrement réduit.était le synopsis présenté par la production pour la partie finale.

+Combien d’épisodes la saison 4 de Succession a-t-elle

Au début de l’année est venue la nouvelle surprenante que le spectacle culminerait dans cet épisode: « Il y a une promesse dans le titre de la série. Je n’aurais jamais pensé que cela pourrait durer éternellement », a mentionné son créateur et producteur exécutif Jesse Armstrong. L’émission est revenue le 26 mars et un nouvel épisode est diffusé du dimanche au dimanche. Combien en tout ? finale de la saison 4 Succession aura 10 chapitrescomme signalé.

« Le mariage de Connor » c’était l’épisode le plus récent à arriver et est actuellement classé le meilleur de cette saison 4 avec un score de 9,9/10 sur IMDb. Vous devez également savoir que après la diffusion des dix chapitres il n’y a pas de plans pour une suite ou un spin-offdonc la dernière chose à voir sera le point final de l’histoire qui a étonné les critiques et le public.

La série est arrivée en juin 2018 suite à l’histoire de la famille Roy, propriétaire du conglomérat d’affaires Waystar RoyCo, composé de diverses entreprises du secteur du divertissement et des médias. L’axe central tourne autour de la succession de Logan Roy et des conflits entre ses fils pour le contrôle de l’entreprise. Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin et Brian Cox diriger le casting principal.

