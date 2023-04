Allez, Barbie, allons faire la fête – au Malibu Barbie Cafe à New York et à Chicago

Margot Robbie n’est pas la seule à vivre sa meilleure vie de Barbie grâce à un nouveau restaurant éphémère qui arrive dans deux grandes villes cet été.

Le 6 avril, la société d’expérience Bucket Listers a annoncé une toute nouvelle expérience Malibu Barbie Cafe, à New York et à Chicago.

Barbie profitant d’une séance photo à New York. @barbiecafeofficial via Instagram

La société, qui a présenté des événements tels qu’un restaurant éphémère sur le thème des Golden Girls et un brunch sur le thème du cirque mettant en vedette des avaleurs d’épées et des contorsionnistes, se penche sur la vague d’intérêt pour l’action en direct étoilée de la poupée emblématique, débuts sur grand écran.

Selon Bucket Listers, dès que vous entrez dans le café, vous serez téléporté à Malibu, en Californie, dans les années 1970, avec les couleurs vives de Barbie, des motifs de plage et un glamour rétro.

Marchandise de café Barbie. @barbiecafeofficial via Instagram

L’espace prévoit d’offrir de nombreuses séances de photos inspirées de Malibu Barbie afin que vous puissiez « vous imprégner de l’ambiance de Cali » tout en prenant suffisamment de photos Instagrammables pour remplir votre flux pendant des jours.

Cela inclut une version grandeur nature de la désormais emblématique Barbie Box, donc si vous voulez capturer parfaitement votre pied Barbie arqué, il est peut-être préférable de commencer à vous entraîner maintenant.

« Le Malibu Barbie Cafe permet aux clients de découvrir la forme ultime de restauration inspirée de Barbie », lit la description de l’événement, ajoutant que le Malibu Barbie Cafe sera un restaurant rapide et décontracté avec « des plats conviviaux, de délicieux desserts et une variété de boissons. » Des produits exclusifs seront également disponibles pour ramener un peu de Barbie chez vous.

Selon les organisateurs, le menu du Malibu Barbie Cafe a été conçu par la demi-finaliste «Master Chef» Becky Brown avec «tous les goûts et préférences à l’esprit», avec un éventail de classiques avec une touche unique inspirée de Barbie – et cela inclut le des noms. Certains plats que vous pouvez commander incluent des noms aussi mignons que Pacific Paradise Pancakes, West Coast Wave Wedge Salad, un California Dreamin ‘Club Sandwich et pour le dessert, un Anything is Possible Sundae.

Quand la journée des filles sort du groupe de discussion. @barbiecafeofficial via Instagram

Cet événement est pour tous les âges, ce qui signifie que c’est à vous de décider si vous amenez les enfants ou seulement vos meilleurs amis pour l’expérience. Le prix commence à 35 € pour les enfants et à 50 € pour les adultes, et chaque achat de billet comprend un siège réservé, une fenêtre de temps garantie pour dîner et un choix d’entrée et d’accompagnement.

Le Malibu Barbie Cafe arrive au City Hall Park de New York à partir du 17 mai et à Chicago dans la région de Chicago Loop à partir du 7 juin. Les deux événements se terminent le 15 septembre – mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente car les billets sont sûrs de se vendre aussi vite qu’un cabriolet Barbie peut filer vers le coucher du soleil.