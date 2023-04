Aisha Tyler réfléchit à son adhésion au casting de Friends : « C’était un gros problème »

Près de deux décennies plus tard, Aïcha Tyler se souvient à quel point elle était « pétrifiée » lors de son casting en tant que nouveau personnage dans la sitcom à succès Amis. Jouant le rôle du personnage récurrent du Dr Charlie Wheeler, Tyler a fait ses débuts dans la neuvième saison de Amis pour l’épisode « The One With The Soap Opera Party », diffusé à l’origine sur NBC en avril 2003. Initialement amoureux de Joey (Matt Le Blanc), Charlie finit par nouer une relation amoureuse avec Ross (David Schwimmer). Les deux personnages sortiront ensemble jusqu’à la moitié de la saison prochaine, lorsque Charlie retrouvera son ex, laissant Ross derrière lui pour retrouver son ancien amant.

