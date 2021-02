Jonah Hill partage un message inspirant pour «  les enfants qui n’enlèvent pas leur chemise à la piscine  »

Jonah Hill dit que les photos intrusives de lui ne le mettent plus en phase, et il parle de son image corporelle pour encourager les enfants à embrasser qui ils sont, quel que soit leur poids.

Dans un post Instagram vendredi, l’acteur a publié des photos de paparazzi publiées cette semaine, qui le montrent torse nu et surfant sur la plage de Malibu, en Californie. Hill a déclaré que ce genre de photos ne le mettait plus en phase, un changement dans sa vie qui venait de lui-même. acceptation.

«J’ai 37 ans et enfin je m’aime et m’accepte», écrit-il. Hill a été sans relâche suivi par les paparazzi pendant des années, et son poids a longtemps été un sujet de conversation tabloïd. Hill a déclaré que ce sont les moqueries publiques de son corps dans la presse et par les intervieweurs qui l’ont retardé dans son voyage vers l’amour de soi.

«Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant la trentaine, même devant ma famille et mes amis», a-t-il écrit, ajoutant que cela se serait probablement produit plus tôt s’il n’avait pas eu son enfance. insécurités exploitées par les médias.

Jonah Hill a un message positif pour ses fans et ses adeptes. Getty Images

Hill a parlé directement des photos publiées de sa session de surf, en disant: «L’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant tout en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et que cela ne peut plus me mettre en phase est stupéfiante.»

Les fans de la star du « Loup de Wall Street » ont profité de la section commentaires de son message franc pour l’applaudir pour son honnêteté.

« Vous ne lirez probablement pas ce commentaire, mais un homme gentil se sent génial d’être génial et je suis heureux de savoir que quelqu’un que j’ai regardé a eu du mal avec ce que j’ai vécu et est sorti vainqueur. Continuez à gagner », a écrit une personne.

Un autre a ajouté: « Nous ne nous connaissons pas mais ce message m’a donné toutes les sensations. J’étais aussi cet enfant à la piscine. L’amour de soi et la confiance en soi sont les plus importants ❤️ »

Hill a déjà partagé son angoisse sur son corps et son poids étant des sujets et des cibles constants.

«Je suis devenu célèbre à la fin de mon adolescence, puis j’ai passé la plus grande partie de ma vie de jeune adulte à écouter les gens dire que j’étais gros et grossier et peu attrayant», a-t-il déclaré à Ellen DeGeneres en 2018. «Je crois vraiment que tout le monde a un instantané d’eux-mêmes à partir d’un époque où ils étaient jeunes dont ils avaient honte », affirmant qu’il se souvenait de lui-même comme un gamin de 14 ans, qui« se sentait moche au monde ».

Lorsqu’ils couvrent les années de perte de poids de Hill, les médias ont fait les gros titres comme: «La perte de poids rendra-t-elle Jonah Hill moins drôle? et «Le problème d’être un Jonah Hill maigre», qui suggère que l’Amérique l’a trouvé moins drôle car il a perdu du poids, et qu’il était «très aimable» quand il est devenu célèbre pour la première fois.

Hill a repoussé les questions des médias sur son poids ces dernières années, et en 2017, une interview plus ancienne a fait surface où on lui a demandé: «Êtes-vous toujours le gros à Hollywood?»

« Avez-vous d’autres questions? » Hill riposta. «Qui sont intelligents?»

Hill a terminé sa publication de vendredi sur Instagram avec un dernier message, un mot d’encouragement pour les enfants qui pourraient traverser le même genre d’insécurité que lui-même a combattu. Il a dit que son message était vraiment pour «les enfants qui n’enlèvent pas leur chemise à la piscine. Amusez-vous bien », dit-il. «Vous êtes merveilleux et génial et parfait. Tout mon amour. »