in

Netflix

La série Invisible C’est l’une des plus réussies sur Netflix aujourd’hui et les fans attendent déjà une deuxième saison. Est-il possible d’arriver?

© @gail_mabalaneGail Mabalane dans Invisible

Le 29 mars, Netflix a ajouté à son catalogue Invisible, un thriller sud-africain qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde. De plus, elle atteint un tel point qu’elle se positionne déjà comme la série à suspense la plus regardée aujourd’hui. C’est parce que son intrigue captivante et excitante a choqué les fans.

Il est à noter qu’Invisible est une histoire crue qui mêle drame, action, intrigue, dureté et est centrée sur le crime organisé. La série, qui met en vedette Gail Mabalane, suit Zenzi Mwale, une femme qui se cache derrière son travail de femme de ménage.

Avec ce titre, elle parvient à passer inaperçue alors qu’elle cherche désespérément son mari, qui n’est jamais apparu après sa sortie de prison. Entre les massacres et son enquête, il découvre des données choquantes. Cependant, il y a des mystères qui n’ont pas été résolus dans les six épisodes de cette bande, alors les fans veulent savoir s’il y en aura d’autres.

Invisible aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La réalité est qu’au-delà des souhaits des fans, Netflix n’a pas encore renouvelé Invisible pour une deuxième saison. Il faut tenir compte du fait que la série a été créée sur la plateforme il y a quelques jours à peine et qu’il est trop tôt pour évaluer s’il pourrait y avoir de nouveaux épisodes de cette fiction se déroulant à Johannesburg.

Comme toujours, Netflix prend au moins un mois pour confirmer si le succès d’une production équivaut à parier à nouveau dessus. Mais, s’il est renouvelé, Il est probable que la bande ne sera diffusée avec ses nouveaux épisodes qu’en 2024, car les temps de pré-production, de tournage et de post-production doivent être pris en compte..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?