Super Mario Bros : quels jeux vidéo adapte le film

Ce jeudi, Universal Pictures lance un nouveau long métrage d’animation d’Illumination et Nintendo.

Demain sera une journée très spéciale pour les fans de super Mario Broscar Images universelles sortira un nouveau film d’animation basé sur ce personnage emblématique du jeu vidéo de Nintendo. Le film est produit par éclairagela même filiale qui nous a amenés au sbires et Mon méchant préféré.

Le film suit l’histoire de Mario Et son frère Louis tout en essayant de sauver royaume des champignons avec Princesse Peach (un changement radical qui répond à l’époque) du mal Bowser . La distribution vocale originale comprend des acteurs de renom tels que Anya Taylor-Joy, Jack Black et Chris Pratt.

+Les trois jeux principaux que « Super Mario Bros : The Movie » adapte

super Mario Bros

C’est l’un des jeux vidéo les plus emblématiques de l’histoire. Il est sorti en 1985 et est rapidement devenu un succès mondial. Dans le jeu, le joueur contrôle Mario tout en courant et en sautant à travers différents niveaux pour sauver Princesse Peach des méchants Bowser. Depuis, Mario est devenu une icône culturelle et l’un des personnages les plus aimés de tous les temps, avec plus d’une version de ce jeu.

Mario Kart

C’est un autre jeu populaire de la franchise super Mario Bros. Sorti pour la première fois en 1992, Mario Kart est un jeu de course dans lequel les joueurs pilotent des karts sur différentes pistes tout en utilisant des objets pour ralentir leurs adversaires. Le jeu est devenu un favori pour les fans de tous âges.

Donkey Kong

C’est un jeu d’arcade classique de 1981 développé par Nintendo. Le jeu présente le personnage de Mario (alors connu sous le nom de sauteur) essayant de sauver sa petite amie des griffes du gorille Donkey Kong. Les joueurs doivent sauter et esquiver des obstacles tout en escaladant des structures pour atteindre le sommet et sauver leur petite amie.

