Ahmaud Arbery Bodycam Footage montre un tueur couvert de sang

Travis McMichael est vu en train de parler avec un officier alors qu’il décrivait Arbery comme un cambrioleur.

Alors qu’il faisait du jogging dans son quartier de Géorgie, Ahmaud Arbery a été pourchassé et abattu dans la rue par le duo père-fils Travis McMichael et Gregory McMichael. Ils ont été arrêtés et inculpés de meurtre, avec William « Roddie » Bryan qui les a suivis dans une autre voiture et filmé l’épreuve. Plus tôt cette année, l’histoire d’Arbery a été minutieusement détaillée alors que les gens protestaient contre ce qu’ils appelaient un meurtre raciste. Les McMichael n’ont pas été placés en détention pendant des mois; seulement après que l’histoire d’Arbery soit devenue virale. Des images vidéo du moment où Arbery a été tué par balle ont circulé en ligne, mais mercredi 16 décembre, des images de la caméra de la police des séquelles ont fait surface. Dans la vidéo, des policiers parlent à Travis McMichael après qu’Arbery ait été abattu. Il n’a fallu que quelques minutes à la police pour arriver sur les lieux étant donné que Gregory Mc Michael est un ancien officier, et on voit un Travis sanglant donnant sa version des événements. Il prétend qu’Ahmaud était la personne responsable du cambriolage de sa maison et du vol de ses armes, alors ils l’ont suivi. Lorsqu’ils ont appelé Ahamud à s’arrêter, Arbery s’est enfui. Lorsque les McMichael et Bryan l’ont rattrapé, Travis a dit à la police qu’Ahmaud l’avait frappé plusieurs fois au visage et il a donc décidé de tirer. Lorsque Bryan a parlé à la police, il a été rapporté qu’il avait admis avoir suivi Arbery, l’avoir bloqué pour qu’il ne puisse pas partir et filmé tout l’incident qui a conduit à sa mort. Dans une partie de la vidéo, les McMichael ont dit « Je ne sais pas » si oui ou non ils auraient dû suivre Arbery. [via]