La mise à jour iOS 14.4 apporte des fonctionnalités pour HomePod mini et fond d’écran

La mise à jour vers iOS 14.3 est à peine sortie, il y a déjà un réapprovisionnement: Apple a déployé la première version bêta développeur d’iOS 14.4. Avec la prochaine mise à jour, la société apportera de nouvelles fonctions à votre iPhone. Surtout, une fonction audio est au premier plan.

La bêta 1 d’iOS 14.4 permet un premier aperçu des innovations qu’Apple prévoit avec la mise à jour. La connexion au HomePod mini est particulièrement remarquable, comme le rapporte 9to5Mac. Si vous possédez le petit haut-parleur, vous pouvez vous attendre à la mise à jour en particulier, car l’opération « mains libres » devrait devenir plus facile.

Contrôle facile grâce à la puce U1

Ceci est rendu possible par la puce U1 intégrée au HomePod mini. Si votre iPhone possède également cette puce, vous bénéficierez particulièrement d’iOS 14.4. La puce se trouve dans l’iPhone 11 et l’iPhone 12. Vous pouvez déjà effectuer de nombreuses actions en tenant simplement votre iPhone à côté du HomePod mini. Après la mise à jour, vous aurez encore plus d’options d’interaction.

Plus précisément, cela signifie que lorsque vous tenez votre iPhone près du HomePod mini, il vibre légèrement. Le haut-parleur s’allume. Dans le même temps, avec iOS 14.4, une notification apparaît en haut de l’écran de l’iPhone. Vous pouvez maintenant appuyer dessus ou maintenir votre iPhone plus près du HomePod – une carte de fonctionnement plus grande apparaît immédiatement sur l’écran, avec laquelle vous pouvez effectuer plus d’actions. Cela fonctionne avec YouTube ou Apple Music, par exemple.

Fond d’écran et VoiceOver

Avec iOS 14.3, la possibilité de définir un fond d’écran pour votre iPhone dans les paramètres rapides est revenue. Avec la mise à jour vers iOS 14.4, Apple souhaite à nouveau améliorer cette option. Apparemment, après la mise à jour, vous avez la possibilité d’activer et de désactiver les effets dans les paramètres rapides pour les arrière-plans.

IOS 14.4 étendra également les capacités de VoiceOver. Dans les applications spéciales, vous pouvez effectuer encore plus d’actions en utilisant la voix sans avoir à toucher l’écran de l’iPhone. Apple a déployé la mise à jour vers iOS 14.3 à la mi-décembre 2020, ce qui apporte principalement le format photo ProRAW à l’iPhone 12 Pro (Max). Dans le même temps, il existe également iOS 12.5 pour les anciens modèles d’iPhone tels que l’iPhone 6. Les anciens iPhones prennent désormais en charge les fonctions de l’application d’avertissement Corona.