AfterSun avec Paul Mescal a une combustion lente

Dans les A24 Après-soleil, l’histoire de vacances père-fille se déroule sur une île turque; cet endroit éloigné joue un rôle essentiel dans l’ambiance et l’atmosphère générales du film. Le décor, capturé par le directeur de la photographie Gregory Oke, contribue à créer un sentiment d’isolement qui façonne les émotions des personnages.

L’utilisation de la musique dans Après-soleil est un élément essentiel du processus de narration. Il donne le ton et l’atmosphère de l’histoire en plongeant le public dans les émotions du personnage. Selon Wells, elle a choisi des chansons qui se connectaient aux personnages et reflétaient leur parcours émotionnel. Certaines des chansons qui figuraient dans le film sont : « The Great Unknown de Rob Thomas », « Someone You Loved » de Lewis Capaldi, « Love is a Losing Game » d’Amy Winehouse, « Tears in Heaven » d’Eric Clapton, « In My Veins » d’Andrew Belle et « I’m Not Afraid to Die » de The Paper Kites.