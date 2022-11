Les enlèvements choquants du clan Puccio : la véritable histoire derrière « Le secret de la famille Greco »

« Le secret de la famille Greco »le choquant série basée sur la production argentine « Historia de un clan »raconte la vie d’une famille aisée qui, pour ne pas perdre le statut et le niveau auxquels elle est habituée, fait tout ce qu’elle peut, quitte à commettre divers délits.

Bien que peu de gens puissent imaginer que des enlèvements et des meurtres seraient commis par des personnes riches pour le simple fait de maintenir leur position ; La vérité est que cette production était basée sur une histoire vraie, qui se reflétera dans la mini-série qui sera diffusée le 4 novembre sur Netflix.

LA VRAIE HISTOIRE DU « SECRET DE LA FAMILLE GRECO »

« Le secret de la famille Greco » est basé sur l’histoire vraie du clan Puccio, dirigé par Archimède Puccio. L’affaire policière de cette famille a choqué la société argentine au début des années 1980.

QUI ÉTAIENT DANS LE CLAN PUCCIO ?

Le clan Puccio a été formé sous la forme d’une société, qui était propriétaire de la maison située à Martín y Omar al 500 à San Isidro, l’endroit où ils cachaient les victimes de leurs enlèvements et extorsions. j’étais dirigé par Arquímedes Puccio, ses fils Alejandro et Daniel, Guillermo Fernández Laborda, le colonel Rodolfo Franco, et en tant que séquestre, le comptable Revuelta.

QUELLE ÉTAIT VOTRE FAÇADE ?

La Le clan Puccio semblait être une famille commune, donc aucune de leurs connaissances, y compris les futures victimes, ne les soupçonnait. Ils avaient un magasin d’articles de sports nautiques dans leur propre maison, exactement au rez-de-chaussée, et un bar à côté de l’immeuble où ils habitaient.

QU’ONT-ILS VRAIMENT FAIT ?

Derrière la façade des deux commerces, le Le clan Puccio avait une activité bien plus lucrative : le kidnapping contre rançon.. Tout était sous le commandement d’Archimède Puccio, le comptable et avocat, devenu vice-consul.

Avec « Le secret de la famille Greco », Fernando Colunga, absent depuis 2016, revient dans le monde des enregistrements (Photo : Netflix)

L’ENLÈVEMENT AUTOEXTORTIF DU CLAN PUCCIO

La première victime du clan Puccio fut Ricardo Manoukian, 23 ans, enlevé le 22 juillet 1982. Bien qu’il ait reçu une formation pour éviter de tels actes criminels, le fait que son ami apparent Alejandro Puccio lui a tendu un piège, en a fait une proie facile. Ils l’ont gardé ligoté et cagoulé pendant neuf jours dans la baignoire de la maison de San Isidro en attendant que sa famille, propriétaire des supermarchés Tanti, paye les frais. rançon de 250 000 €. Malgré tout, il a été assassiné trois balles dans la tête le 30 juillet ; son corps a été jeté dans la rivière et retrouvé un jour plus tard.

5 mai 1983ingénieur et joueur de rugby Eduardo Aulet a été kidnappé sous la même modalité que le premier, puisque lorsqu’il a rencontré Alejandro Puccio, il a gagné sa confiance. La famille du président d’une entreprise métallurgique, âgée de 25 ans, avait a remis 150 000 € en rançon, mais a subi le même sort et a été tué avant que l’argent ne soit collecté. Son corps est apparu quatre ans plus tard dans un champ.

Homme d’affaires Emilio Naum38 ans, devient la troisième victime du clan Puccio, le 22 juin 1984. Alors qu’il voyageait dans sa voiture, Arquímedes Puccio lui a fait signe de s’arrêter et de l’emmener quelques pâtés de maisons, mais il n’était pas seul, il était accompagné de Laborda. Pendant les premiers blocs, les conversations étaient purement commerciales, mais d’un moment à l’autre, la conversation change et il lui dit que l’argent qu’il a dans son véhicule ne lui parviendra pas, alors ils vont le kidnapper. Le propriétaire des magasins McTaylor il a essayé de se défendre, alors qu’ils l’ont ligoté et il était impossible pour ses ravisseurs de l’arrêter, qui ont dû lui tirer dessus et ils ont fui.

LE JOUR DE LA CHUTE DU CLAN PUCCIO

Après que le clan Puccio eut kidnappé une nouvelle victime à leur domicile, la femme d’affaires Nélida Bollini de Prado, 58 ans, en captivité depuis un mois, le la police a perquisitionné le bâtiment par surprise le 23 août 1985mais les agents n’étaient allés que pour secourir la femme et n’étaient pas au courant des précédents enlèvements qu’ils avaient commis.

Quand ils sont entrés, Alejandro Puccio était avec sa petite amie dans la maison. Tout le clan a été arrêté au moment où il était sur le point de percevoir la rançon. Bien que les femmes aient nié ne rien savoir de ce qui se passait, pour le juge les choses étaient claires, car personne n’a été surpris et n’a demandé ce qui s’était passé, la seule qui ne pouvait pas être responsable était sa fille adolescente de 15 ans. De cette façon, la famille traditionnelle qui essayait par tous les moyens de maintenir son statut social tomba.