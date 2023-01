La dame des morts: qui est le protagoniste de la série Netflix

in

Netflix

La Dame des Morts s’est positionnée parmi les séries les plus regardées sur Netflix.

©IMDBL’actrice Anna Maria Müher joue dans la mini-série Netflix

Avec seulement six chapitres, La Dame des Morts promet des montées d’adrénaline et du suspense tandis que la mini-série raconte comment une femme, en quête de vengeance, finit par dévoiler les secrets les plus sombres de sa petite communautéPar conséquent, nous vous disons qui est son protagoniste.

« Après qu’un accident de voiture suspect a détruit sa vie, une femme cherchant à se venger finit par trouver un complot qui atteint le sommet de sa ville.« , indique la description de Netflix, une plateforme où, Dans des pays comme le Mexique, il occupe déjà la huitième position des films les plus regardés..

L’actrice Anna Maria Mühe joue dans ce mystère donnant vie à Brünhilde Blumle personnage principal de l’histoire basée sur le roman homonyme de Bernard Aichner (Autriche, 1972).

+ Qui est Anna Maria Mühe, protagoniste de La Dame des Morts ?

Anna est née le 23 juillet 1985 à Berlin, en Allemagne, d’accord avec IMDBun site qui assure également avoir eu 71 participations à des projets cinématographiques et télévisuelsQuoi Nos merveilleux alliés (2020-2023), rentrer à la maison (2021), Chiens de Berlin (2018) et secousses (2018).

D’accord avec IMDB, Anna Maria Mühe a commencé sa carrière en 2002 avec le projet Ma vie commence aujourd’huicréée cette année-là, après quoi il a participé à Labyrinthe du sexe et de la mort (2004) et Abhaun ! (2004).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?